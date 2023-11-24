▲晚婚晚育、環境壓力、人工生殖　每10個寶寶就有1人早產

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把握治療黃金期 追上正常足月兒的生長發展早產兒基金會董事長張瑞幸談到：「早產兒基金會自1992年成立以來，宗旨就是希望每位早產兒都能接受適當的醫療，我們不斷集結社會資源，希望能降低早產發生率及失能率，當中包括積極與醫界推動高危險妊娠孕產婦轉診、建立正確安胎觀念，提升醫療照護品質以及出院後長期追蹤檢查。在各方努力下，台灣早產兒醫療照護有著明顯的進步，其中出生體重不足1500公克（極低出生體重）早產兒存活機率由70-80%提升至85-90%」。
張瑞幸表示，如何能讓早產孩子，特別是極低出生體重早產兒（俗稱巴掌仙子），把握早產兒治療的黃金期，降低日後社會及醫療資源的負擔，雖然輸在起跑點但卻能一起抵達終點，將是目前的一大挑戰。因此，國健署自去（111）年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，透過多元訪視服務、定期關懷、諮詢專線等服務，降低了家長出院返家初期的照顧壓力，也能建構早期療育的觀念，以期幫助孩子在2歲前一步步追上正常足月兒的生長發展，由早產兒的挑戰中領到畢業證書。
1117世界早產兒日 點亮紫燈「呵護小腳丫」每年的11月17日為世界早產兒日，台灣自2013年開始參與世界早產兒日全球點燈活動，在這獨特的日子裡為早產兒點亮一盞祝福紫燈。台灣早產兒基金會邀請國健署、台中市政府衛生局、心之谷永續教育園區（簡稱心之谷）、麗寶樂園、台灣新生兒科醫學會、台中市物理治療師公會、台中市職能治療師公會、台灣阿斯特捷利康及嬌聯股份有限公司，起了象徵早產兒的「紫」光，一起為早產兒發聲打氣。
今年世界早產兒日系列活動，移師至台中進行，首站以麗寶樂園早產兒家庭日為世界早產兒日活動暖身。麗寶樂園公益響應邀請30組早產兒家庭共118位早產孩子及父母免費入園，早產兒家庭回響熱烈，報名旋即額滿。活動當天有爸爸媽媽帶著4胞胎千金出席，亦有全場出生體重最輕僅618公克的苡安，以及4組出生週數25週的「二五俱樂部」的寶貝們，難得齊聚一堂。
點亮紫燈活動現場聚集50組早產兒的家庭，手持紫色星光為自己獻上祝福。在樂園中也設計早產兒知識大哉問闖關活動，除了早產兒家庭以外，也有不少一般家庭參與其中，在遊戲中能帶著小朋友認識早產兒的知識，鼓勵大家關懷並重視早產議題。
早產兒基金會年度早產防護大使曾馨瑩也身著紫色服裝出席，一同早產兒家庭打氣。曾馨瑩分享：「去年因緣際會下接觸到早產這個議題，深感在少子化的社會現況下，每個早產孩子都是寶，需要大家來關懷與協助。在擔任早產防護大使過程中，才了解到孕期中若能及早發現異狀，盡速妥善安胎治療，是有機會能預防早產的發生，並降低後續的併發症產生。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59970
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