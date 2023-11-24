黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

可藍10歲兒感染「抗藥性黴漿菌」住院　兒醫點出抗藥菌株症狀

▲可藍10歲兒感染「抗藥性黴漿菌」住院　兒醫點出抗藥菌株症狀。（圖／翻攝可藍臉書）
▲可藍10歲兒感染「抗藥性黴漿菌」住院　兒醫點出抗藥菌株症狀。（圖／翻攝可藍臉書）

記者周淑萍/綜合報導

女星可藍今（24）日在臉書上發文表示，近日從香港返台後，不料，家中10歲兒子因為「抗藥性黴漿菌＋肺炎」必須緊急住院治療，讓她相當不捨，同時也希望大家為他兒子集氣渡過難關。關於「抗藥性黴漿菌」禾馨醫療小兒科鄭芳渝醫師點出與「黴漿菌」的差異，當第一線用藥3~5天依舊沒有改善，就會進一步的懷疑可能感染的病菌已經有「抗藥性」，這時就需要用第二線藥物進行治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據鄭芳渝醫師解釋，所謂「抗藥性黴漿菌」，是指黴漿菌在經過跟人類長期的共生之後，因為人類長期使用抗生素，黴漿菌會被篩選出有抗藥性的菌株。通常有抗藥性的黴漿菌，可能就沒有辦法使用第一線的抗生素用藥來進行治療。

會被傳染「抗藥性黴漿菌」和年齡沒有關係，主要是看「地區」，如果該地區抗生素用得很頻繁，那病菌的抗藥性可能就會比較強。至於，該如何判斷感染的黴漿菌是不是有抗藥性？醫師表示，在診間通常會用經驗性療法，舉例來說，如果用巨環類抗生素治療3~5天，但沒有效果；或是有相關的接觸史或旅遊史，就會小心抗藥性黴漿菌的可能。就需要思考第二線的抗生素來進行治療。

▲醫師表示，幼童在夜間咳嗽常發作，家長應該觀察病症，及早就醫。（圖／shutterstock）
▲鄭芳渝醫師表示，通常感染黴漿菌的病患中，約10%會有「肺炎」的狀況，但多數都會痊癒，僅有少部分會從肺炎演變成重症。（圖／shutterstock）
鄭芳渝醫師指出，通常感染黴漿菌的病患中，通常為輕症，大多數都會痊癒，大約有10%可能會有「肺炎」的狀況，其中僅有少部分會從肺炎演變成重症。而送醫的關鍵有兩點，首先，觀察呼吸狀況，如果有呼吸窘迫或是心肺衰竭等症狀，就需要更近一步的檢查，如果合併肺外症狀，例如神經系統感染等，也應該送醫。

至於抗藥性黴漿菌，會不會在台灣大流行？醫師認為還不用過度緊張，根據之前長庚醫院做呼吸道病毒的檢驗來說，台灣還沒有到大流行的階段。但醫師再次提醒，目前不只有黴漿菌，流感、呼吸道融合病毒等反而更多一些，民眾要落實勤洗手，且進入多的地方要戴上口罩，才是最好的自我防護措施。

「黴漿菌已入侵台灣」真假！瘋傳沒疫苗恐重症　醫師破除6大謠言

黴漿菌恐爆新疫情！大人小孩都要小心　感染症狀、預防治療QA一覽

門診爆量！感染黴漿菌or感冒怎麼分　兒醫曝「1關鍵」別拖快就醫

黴漿菌中國大流行！醫示警「台灣恐躲不掉」　症狀、預防方式快看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞