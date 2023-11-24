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【寵物專輯】吃太多又不運動　貓狗也有糖尿病「3多1少」症狀！

▲【寵物專輯】吃太多又不運動　貓狗也有糖尿病「3多1少」症狀！
▲【寵物專輯】吃太多又不運動　貓狗也有糖尿病「3多1少」症狀！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】板橋一隻貴賓「雞腿」出現暴飲暴食卻體重減輕的異常情況，嚇得飼主帶狗求診。每年11月14日是「世界糖尿病日」，不只人有高血糖，寵物也會罹患糖尿病！新北市政府動物保護防疫處獸醫師呂信璋表示，糖尿病會引發許多併發症，提醒民眾平常應該多注意寵物身體狀況，若發現家中寵物出現3多1少「吃多、喝多、尿多、體重減少」等徵狀，應即早就醫。

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世界糖尿病日是紀念發現胰島素獲得諾貝爾醫學獎的加拿大科學家班廷的生日，希望藉此喚起全世界對糖尿病危害的重視。新北市動保處表示，犬貓罹患糖尿病通常發生在中老年、肥胖或特定品種犬貓，尤其現代毛寶貝大多養在室內，運動量普遍不足，如果飲食上不加以控制就非常容易出現肥胖問題，且肥胖也會造成細胞病變，因此無法對胰島素產生反應，使細胞無法有效利用血糖，進而罹患糖尿病。

▲飼主平時應注意寵物均衡的飲食，避免高糖分和高碳水化合物的食物。（新北市動保處提供）

貓狗糖尿病4大併發症

呂信璋表示，糖尿病會引發許多併發症包括：白內障、腎衰竭、傷口不易癒合、心血管疾病等，當血糖居高不下，細胞會開始分解脂肪來轉換為能量，這時血液與尿液內會產生酮體，造成酮酸血症，若未即時治療嚴重會導致死亡，千萬不可輕忽。如家中毛寶貝出現糖尿病徵，建議儘早諮詢獸醫以進行檢查和診斷，避免延誤病情。

白內障

腎衰竭

傷口不易癒合

心血管疾病

一位板橋區飼主陳先生發現家中飼養的毛寶貝「雞腿」出現暴飲暴食卻體重減輕的異常情況，因此趕緊致電新北市動保處諮詢，經由動保處獸醫師建議帶至動物醫院做詳細檢查。診斷結果「雞腿」罹患糖尿病。陳先生表示，當下知道「雞腿」罹患糖尿病時心情非常錯愕跟慌張，還好經由獸醫師說明糖尿病相關知識，瞭解糖尿病並非絕症，及早發現疾病早治療，平常只要多花些心思照顧，遵守獸醫師醫囑並定期監控回診，就能讓毛寶貝正常生活。

3關鍵防堵寵物糖尿病

新北市動保處提醒飼主，平時應注意毛寶貝均衡的飲食，避免高糖分和高碳水化合物的食物，選擇高質量、低糖分的食物，並讓毛寶貝適量的運動，將有助於預防肥胖，促進血糖控制和維持整體健康，確保寵物保持適當的體重，減少患上糖尿病的風險。也建議飼主定期帶寵物到獸醫進行身體檢查，包括血糖檢測，以便早期發現任何潛在的問題。若是民眾家中寵物有任何飼養或醫療問題，皆可撥打獸醫師諮詢專線（2959-6353），讓動保處與您共同守護毛寶貝健康。

均衡飲食

適量運動

定期健檢



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59975

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