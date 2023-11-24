黃士修控楊智伃「公然襲擊純情少男酥胸」 ！貼22秒影片還原真相
藍白合昨天舉辦最終協議破局，現場狀況十分火爆，同時也爆發案外案，擔任司儀的郭辦發言人黃士修表示，自己遭到27歲的國民黨美女發言人楊智伃「手伸進來」，而楊智伃也回嗆黃士修「沒格調、膚淺又無聊」，並強調黃士修才在記者會尾聲「緊抓她的雙手」，不過黃士修晚間在臉書公布22秒影片，強調是楊智伃先手伸手摸他胸部，他揮手擋開卻被說是自己抓對方，怒控楊智伃「公然襲擊純情少男酥胸」。
記者孫唯容／綜合報導
黃士修、楊智伃互控騷擾，黃士修稍早在臉書公布22秒影片，他直言楊智伃指控他抓她的手，噁心了一整晚，還特別拍洗手和剁手影片的影片，真的很愛演。黃士修指出，「回看直播，是她先手伸過來摸我胸部，我右手下揮擋開，還敢說我抓她。請問在全國媒體直播之下，公然襲擊純情少男酥胸，依大清律例該當何罪？」
黃士修也說，「那位大姐毫無對受性騷擾者的同理心，還想利用自己身為女生消費性別，足以令人噁心一整晚。」黃士修更像楊智伃表示「欸，這位大姐，畫面上明顯是妳手伸進來耶。我覺得很不舒服，請不要公然騷擾男生，謝謝。」
黃士修痛批，本以為是哪位媒體前輩轉任黨工，結果對方竟是只有20幾歲的楊智伃，「國民黨發言人兼不分區立委候選人，就是這種色狼水準。」同時他也呼籲，「男生真的要好好保護自己。」
※【NOWnews 今日新聞
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