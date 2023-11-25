辰壽司近萬元大閘蟹宴訂光光！加12月場次　點水樓推大閘蟹小籠包

我是廣告 請繼續往下閱讀
擔任開場的「 大閘蟹塔x紹興海膽x生筋子」就很吸引人，裡頭的大閘蟹塔是將蟹肉搭配薄塔皮，並加上以紹興酒醃漬的北海道馬糞海膽，風味鮮醇卻清爽。「大閘蟹×北海道水果玉米×魚子醬×松露油」則是將水果玉米以兩種烹調法呈現，包含碳烤與法式濃湯，還有大閘蟹肉、蟹膏等製成的肉餅，再加上滿滿魚子醬，飽滿甜味相當迷人。
「大閘蟹焦化奶油×鱈白子×豆乳白玉」更令人驚艷，是將日本生豆乳加上蛋白做成白蒸蛋，搭配上鱈魚白子、大閘蟹腿肉，其中的白子僅簡單炭烤過，有如冰淇淋那般幾乎入口即化，因為加了些許法式焦化奶油，又多了法餐元素，風味也顯得更雅。
「大閘蟹×櫛瓜花天婦羅」是將大閘蟹肉填入櫛瓜花裡頭，並於上桌前撒上帕瑪森起司，並大量撒下宮古島雪片鹽，薄酥麵衣下是飽滿的滑口蟹肉，仿若爆漿的衝突口感相當過癮。
令人難以忘懷的菜色還有「大閘蟹膏×角蝦×燉菜」吃得到風味不輸龍蝦的大角蝦，簡單炙燒吃得出原始鮮甜；一旁的茄子上有櫛瓜，是重新詮釋法式燉菜（ratatouille），上頭還有以煎過的大閘蟹蟹黃點綴，口感相當獨特。
這道餐的18道菜中還有多貫壽司，包含「紫海膽軍艦壽司」、「黑鮪魚大腹握壽司」、「寒鰤魚握壽司」等，不但嚐得到奢豪與精緻，也能讓人飽足又滿意。難怪即便整套餐要價不菲，卻每年總供不應求。
主打江南料理、點心的點水樓也有大閘蟹做成的小籠包，強調專人現拆新鮮大閘蟹，並堅持於18℃低溫冷房將出蟹肉、蟹膏細心挑出。且大閘蟹小籠包彩色外皮是取自天然蔬果的顏色，紅色取自甜菜根、黃色則為薑黃及南瓜的顏色。內餡是以濃郁香氣的大閘蟹肉、蟹膏及黑毛豬的前腿肉、後腿肉、豬頸肉、腰內肉、老母雞高湯所製成，小籠包內餡不只軟嫩、滑順並具有彈牙的嚼感。
另外也有每份要價8800元的松葉蟹蒸肉餅，選用韓國直送松葉蟹，蟹膏濃郁，結合上以台灣溫體黑毛豬肉製成的肉餅，每支松葉蟹腳吃起來鮮甜細膩，而底下的肉餅融合海陸鮮味，味道濃醇相當下飯。
特別的菜色還有醉膏蟹，選用整隻帶有蟹膏的活紅蟳，用黃酒、花雕酒、紹興酒三種特色酒加上辛香料醃漬多天，保留完整蟹膏鮮甜的口感，酒香四溢，建議先吃原味再沾白醋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！