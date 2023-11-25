丫頭結婚不生小孩！遭長輩批「不盡社會責任」 怒揭現實原因反擊
藝人丫頭（詹子晴）2020年和前警政署長王卓鈞兒子王惟立結婚，時常在社群上曬恩愛，沉浸在兩人世界。近日她發文透露，結婚3年被不熟的長輩催生，但自己並不想生孩子，對方還說：「妳這樣不盡社會責任」，讓丫頭氣喊「請不要用傳統觀念去綁架別人的人生，也請不要情緒勒索自己的家人。」
記者薛羽彤/綜合報導
丫頭昨（24）日在臉書上分享，近日遇到不熟的長輩，頻頻被問何時要生小孩，她明確回應「我們兩個有共識不想生小孩。」沒想到長輩居然說：「妳這樣不盡社會責任，沒有下一代，我們的國民年金怎麼辦？」丫頭一頭霧水，「所以長輩覺得所謂的社會責任，就是要年輕人生了小孩，才有下一代幫別人繳錢讓別人領國民年金？這是在找下一代當替死鬼嗎？」
丫頭接著提到地球資源，認為人口已大量增加，「不生小孩才是盡到社會責任吧。」她無奈感嘆想要過自己的人生，「而生小孩只是人生其中一個選擇，並不是我唯一的選擇。」坦言不是年紀到了就一定要生小孩，自己並不想被年齡和傳統觀念綁架，呼籲長輩們真的不要給女性生育壓力，苦嘆「我們女人活得還不夠累嗎？」
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