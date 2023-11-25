盧秀燕和高虹安可以、柯文哲絕對不行！朱立倫重申不准這兩人站台
民眾黨總統候選人柯文哲宣稱藍白6點協議除了第3點，其他「原則上遵守」，國民黨主席朱立倫今被問及是否繼續合作，不願正面回答，僅強調全黨團結一致將士用命，「最後勝利成功一定是我們的」。地方選舉立委、縣市長可以相互合作，但總統部份是競爭的，「其他正副總統候選人不可以幫我們站台」。亦即盧秀燕、高虹安等縣市長可以跨藍白助選，但柯文哲、吳欣盈就不可以。
記者顏幸如／台中報導
國民黨主席朱立倫今（25）日到台中，為中二選區立委候選人顏寬恒競總成立大會站台。媒體問及柯文哲昨天說，藍白6項協議都有效，只有第3條關於民調計算有爭執，其他協定柯「原則上遵守」，是否代表未來聯合政府仍繼續合作？朱立倫不正面回答，僅表示侯友宜、趙少康、韓國瑜昨天登記之後，全黨團結一致，將士用命拚到最後一分鐘，「最後勝利成功一定是我們的」！總統、不分區、區域立委一定要結合在一起，三合一選舉的團隊精神將保持到最高。
媒體不死心再問，藍白合總統既已破局，地方是否繼續合作？朱立倫搬出台中市長盧秀燕稍早說法，指台中市第一選區相互合作是存在、繼續的，但「總統部份是競爭的，其他正副總統候選人不可以幫我們站台」。
朱立倫接著再補充一句，立委、縣市長之間可以相互支持合作。亦即盧秀燕和其他國民黨縣市長、立委候選人可以為蔡壁如站台；新竹市長高虹安也可以為國民黨立委候選人站台，但柯文哲和副手吳欣盈就是不可以在國民黨的造勢場合出現。