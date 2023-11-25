▲孩童抵抗力欠債！　兒科教你如何延緩「免疫債」

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社區各種病菌 造成頻繁發燒彰基兒童醫院兒科急診醫師指出，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。流行性感冒進入流行期，若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症。呼吸道融合病毒首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發氣喘發作，造成呼吸窘迫，甚至需要住院治療。若家中三歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請儘速至急診就醫。
此外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一。常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒五到七天不退。社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一週的案例。
避免免疫負債 注意發燒併發彰基兒科急診主治醫師陳舜任表示，如果小朋友有食慾下降越來越明顯，活力在沒燒的時候也非常差，甚至有其他所謂的發燒危險徵兆，例如高燒超過41度、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重之類的狀況，就請家長還是到院檢查，確保小朋友的安全。勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債。
出現這些症狀 應盡快就醫治療請家長注意若小孩子有下列症狀就要到兒童急診就醫：體溫超過攝氏41度；年齡小於三個月；呼吸喘、呼吸困難或有明顯異音；持續腹痛、反覆嘔吐或腹瀉無法進食；出現痙攣、昏迷、意識不清、人格改變等狀況。簡而言之，若三歲以上兒童，暫時退燒後，可如往常對話、走路、喝水、進食，都可以先到診所就醫，反之若有任一項目顯著退步，加上活動力下降，就建議帶孩童來兒童急診檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59987
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