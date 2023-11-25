2023新北市文學獎今頒獎！體現多元新北面貌 獲獎作品限時展出中
第13屆新北市文學獎頒獎典禮今（25）日上午於新北市立圖書館總館3樓會議廳舉行，本屆共徵得2142件投稿，透過文學連結生活在新北市民的生活體驗，最終得獎作品共44件，作品將在新北市立圖書館公開展覽至12月10日，結合裝置藝術的方式展出，獲獎作品全文也將同步公開於新北市文化局官網。
記者鍾怡婷/綜合報導
新北市文學獎舉辦迄今爲第13屆，副秘書長龔雅雯出席今（25）日的頒獎典禮表示，新北市多樣的自然環境及繽紛的文化內涵都是文學創作的養分，文學獎廣邀海內外中文創作，邀請大家透過書寫展現新北的獨特風貌。新北市做為全國新住民人口最多的城市，也期許透過文學創作與分享，連結生活在新北市民彼此的生命經驗。
第13屆新北市文學屆主題「從書寫開始」，共徵得2142件投稿，最終選出得獎作品共44件，今年各項首獎得獎作品包括：散文一般組首獎黃向澤〈躲貓貓〉；散文青春組首獎蕭邦彥〈保鮮期〉；新詩一般組首獎田煥均〈海街日記〉；新詩青春組首獎林彤恩〈月半月巴症〉；短篇小說組首獎梁琇怡〈演習〉；繪本故事組首獎楊子葦〈漂亮的都有嫌疑〉；新住民文學創作組首獎張欣芸〈娘惹的滋味〉
此外，新北市文學獎長年以新住民議題為特色徵件，希望透過文學創作，增進彼此交流理解。如散文一般組首獎黃向澤〈躲貓貓〉，以語調和口音切入新住民融入社會的艱辛，作者亦連續三年以新住民題材獲新北市文學獎；新住民圖文創作組以「日常新百味」為徵件主題，首獎作品張欣芸〈娘惹的滋味〉以美食寄託鄉愁與情感，將料理的食材和細節轉化為心中的回憶與期待。
想要欣賞本屆精彩獲獎作品，可至新北市立圖書館總館3樓演講廳外，展期至12月10日止，除了可以閱讀精彩得獎作品外，也將文字結合裝置藝術，拍照打卡超吸睛！並且得獎作品全文也將公開於新北市文化局官網，實體書籍將於一般市面及網路通路上架。更多活動資訊可參考「新北市文化局官方網站」或「新北市文化局」臉書粉絲專頁。