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靜脈曲張不理會！每天站10小時「腿爬滿蚯蚓狀血管」　他足踝爛掉

▲發生靜脈曲張的原因，包括年長或家族遺傳因素，懷孕、肥胖、長時間久站也容易成為好發族群。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
▲發生靜脈曲張的原因，包括年長或家族遺傳因素，懷孕、肥胖、長時間久站也容易成為好發族群。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名男子從事餐飲業，每天久站10到12小時，腿上漸漸爬滿蚯蚓狀的巨大靜脈，幾年前足踝開始出現潰瘍，到整形外科或皮膚科治療都未改善，問題持續2到3年後，經轉診至血管外科，透過靜脈曲張微創手術處理擴大的大隱靜脈，有效下降下肢的靜脈壓力，惱人的靜脈潰瘍終於痊癒。
 　　
收治病例的國泰醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師陳綱隆說， 正常情況下，血液會藉由心臟收縮被推送至動脈再到全身組織，然後由靜脈回流心臟，而回流過程是逆著地心引力方向傳送。

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▲從事餐飲業的男子，因為每天久站10至12小時，腿上爬滿蚯蚓狀的巨大靜脈，還導致足踝潰瘍。（情境圖／取自Unsplash）
▲從事餐飲業的男子，因為每天久站10至12小時，腿上爬滿蚯蚓狀的巨大靜脈，還導致足踝潰瘍。（情境圖／取自Unsplash）
所以下肢靜脈有靜脈瓣膜以防血液逆流，並靠著腳部肌肉擠壓深部靜脈、將血液送回心臟，但若長時間維持同一姿勢，缺乏腳部肌力擠壓深部靜脈，血液會無法順利打回心臟，若未改善，將導致下肢靜脈壓力過高，使得靜脈血管變形，甚至靜脈瓣膜鬆垮，最後便造成靜脈逆流，進而靜脈曲張。 

而當靜脈彈性疲乏，血流會容易滯留在雙腿，淺部靜脈血管因承受過大的壓力，會逐漸膨脹、變形，其中有些人呈現表淺微血管（蜘蛛網狀血管）增生，有些人則浮現有如蚯蚓般的扭曲血管。 

陳綱隆指出，變形的靜脈血管不僅礙眼，若久站或久坐，也會使雙腳產生酸痛、腫脹及夜間抽筋的感覺，嚴重時還會影響皮膚功能，除了發炎之外，雙腿皮膚也可能會出現色素沉積，甚至出現無法治癒的潰瘍。

對於靜脈曲張原因，陳綱隆說，有些是因年長或家族遺傳因素，但深部靜脈病變 、懷孕、肥胖、長時間久站或久站者，也會造成靜脈壓力上升，成為好發族群。

陳綱隆表示，嚴重的靜脈曲張通常需硬化劑注射或手術治療，前者會注射在症狀較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，可有效改善外觀。

更深層的大隱靜脈逆流問題則需手術久解決，可分為傳統的靜脈結紮抽取術，及近年興起的微創血管內雷射和超級膠水黏合等術式，病人應找專科醫師看診，找出病灶後再採適合療法。 

預防靜脈曲張注意事項：

一、避免久坐、久站。

二、運動能改善症狀，建走是不錯的選擇。

三、多讓腳部抬高約15至30度休息，並從腳踝至大腿從下向上按摩。

四、穿著醫療彈性襪。
 

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