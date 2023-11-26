靜脈曲張不理會！每天站10小時「腿爬滿蚯蚓狀血管」　他足踝爛掉

收治病例的國泰醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師陳綱隆說， 正常情況下，血液會藉由心臟收縮被推送至動脈再到全身組織，然後由靜脈回流心臟，而回流過程是逆著地心引力方向傳送。
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而當靜脈彈性疲乏，血流會容易滯留在雙腿，淺部靜脈血管因承受過大的壓力，會逐漸膨脹、變形，其中有些人呈現表淺微血管（蜘蛛網狀血管）增生，有些人則浮現有如蚯蚓般的扭曲血管。
陳綱隆指出，變形的靜脈血管不僅礙眼，若久站或久坐，也會使雙腳產生酸痛、腫脹及夜間抽筋的感覺，嚴重時還會影響皮膚功能，除了發炎之外，雙腿皮膚也可能會出現色素沉積，甚至出現無法治癒的潰瘍。
對於靜脈曲張原因，陳綱隆說，有些是因年長或家族遺傳因素，但深部靜脈病變 、懷孕、肥胖、長時間久站或久站者，也會造成靜脈壓力上升，成為好發族群。
陳綱隆表示，嚴重的靜脈曲張通常需硬化劑注射或手術治療，前者會注射在症狀較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，可有效改善外觀。
更深層的大隱靜脈逆流問題則需手術久解決，可分為傳統的靜脈結紮抽取術，及近年興起的微創血管內雷射和超級膠水黏合等術式，病人應找專科醫師看診，找出病灶後再採適合療法。
預防靜脈曲張注意事項：
一、避免久坐、久站。
二、運動能改善症狀，建走是不錯的選擇。
三、多讓腳部抬高約15至30度休息，並從腳踝至大腿從下向上按摩。
四、穿著醫療彈性襪。