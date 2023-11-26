出遊塞車怕憋尿！恐害膀胱無力、腎功能惡化　「靠6招」膀胱防爆

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國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛說，有尿意時若強忍，硬將尿液存於膀胱內，膀胱會不停膨脹，膀胱肌肉也會像橡皮筋一樣反覆撐大，久了便失去彈性，將來恐怕會膀胱無力；此外，尿液如留在膀胱的時間過久，還可能引發膀胱發炎、 尿道發炎等問題。
攝護腺肥大又憋尿、小心插尿管
至於攝護腺肥大的病人，若又憋尿，膀胱經久脹會逐漸失去感覺，或因括約肌無法放鬆，導致到廁所尿不出來，這時就必須到醫院導尿或插尿管。
女性、老人憋尿易細菌感染
而年輕的女性或老年人若憋尿，則會因為小便滯留過久，導致容易感染，且若反覆憋尿，除了細菌感染之外，還可能引起泌尿道結石、尿液滯留造成逆流，最後導致腎功能惡化，嚴重得不償失。
出發前2小時別猛喝水
針對出遊要預防憋尿，蔡樹衛建議，出發前2小時應控制飲水量，同時記得不喝利尿飲料，像是咖啡、茶、可樂等，而開車上高速公路前與上了高速公路後，也要避免喝太多水，且路上若看到加油站、休息站等，最好下車排尿，以免憋尿憋到身體出毛病。
此外，在車上應備妥「尿急用品」，例如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等，情急下可使用，而本身若長期服用攝護腺藥物，則需記得按時服藥。
預防泌尿道感染注意事項：
一、平時應多喝水、多吃南瓜子與蔓越莓。食用富含微量元素鋅與硒的南瓜子可保護攝護腺，減緩攝護腺肥大病程；富含花青素的蔓越莓則能改善下泌尿道阻塞，預防泌尿道發炎或感染。
二、出遊前先了解景點與附近休息站、加油站是否有提供廁所。
三、在車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等， 情急下可使用。
四、女性如廁後，不論沖洗或使用衛生紙擦拭都應由前往後（由陰道往肛門） ，避免反向將陰道與肛門的細菌帶至尿道口。
五、到達目的地後再多喝水並多上幾次廁所。