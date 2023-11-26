姨媽得乳癌她有點怕　結果「檢查也中」！醫勸45歲前定期做超音波

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針對乳癌症狀，北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君說，不同的乳癌類型或不同時期的乳癌，症狀都會不太一樣，但要注意的症狀不是只有硬塊，包括乳頭或周圍長出皮疹、發紅，或乳房大小、形狀產生變化，或乳頭凹陷，或乳房感覺搔癢，或乳房顏色改變等，都可能是乳癌。
此外，若乳癌在發展初期，可能尺寸還小，或生長位置較深，光憑觸摸或肉眼評估，可能都無法發現異常。
抽菸喝酒、未曾生育哺乳，提高罹癌風險
沈彥君也說，除了家族史，乳癌還有很多危險因子，包括年齡、初經來得太早或停經太晚、肥胖、抽菸飲酒、未曾生育哺乳、超過30歲才生第一胎、偏愛吃高油脂食物等，或日常生活長時間接觸環境荷爾蒙如殺蟲劑、塑化劑等，都可能提高罹患乳癌風險，因此不論有無乳癌家族史，所有女性朋友都應主動為自己安排乳癌篩檢。
目前國健署提供45歲至70歲的女性，或40歲以上至未滿45歲，且其母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母曾患有乳癌的女性，每2年1次免費乳房X光攝影檢查，不過沈彥君說，台灣女性8成以上有乳腺緻密型的乳房，乳房X光攝影檢查針對病灶偵測的敏感度較低，建議45歲以下女性可先用乳房超音波作為定期檢查乳房的工具。
乳癌奪台灣女性發生率第一的癌症
沈彥君強調，乳癌是國內女性發生率第一的癌症，且不少患者沒有家族史，不可因家中無乳癌病史便掉以輕心，但乳癌雖為女性頭號公敵，只要早期發現並治療，治癒率可高達85％，第0~1期個案還可高達95%以上，因此呼籲落實定期乳房篩檢，對健康最有保障。
乳癌注意事項：
一、平時應遠離菸、酒等致癌因子，注意飲食均衡，並養成健康生活型態，且規律運動，盡量維持理想體重，也要適度紓解身心壓力。
二、符合國健署資格的女性要定期接受篩檢，以便早期發現病變組織。
三、45歲以下女性可先用乳房超音波作為定期檢查乳房的工具。
四、一旦篩檢結果異常，應儘速接受後續診斷與治療，早期乳癌經治療的5年存活率平均可達9成。
五、除定期進行檢查外，若發現乳房出現異狀如乳頭異樣帶血、有分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢，或乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊，或乳房皮膚出現橘皮、潰爛等症狀，須儘速就醫。