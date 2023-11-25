▲老奶奶在家腹膜透析喘到不行 竟是「橫膈膜有裂縫」惹禍

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發生情況低 3成因治療失敗無法再使用澄清醫院中港院區胸腔外科杜承哲醫師表示，此一情況在腹膜透析患者中發生率小於10%，但其中的三成會因為治療不成功，永久無法再使用腹膜透析。
循血綠搭配ICG螢光顯影系統 提升手術成功率杜承哲醫師說明，原本即有胸腔外科醫師利用內視鏡手術修補，並用網膜或沾黏術來避免滲漏，但因為有時裂孔有多個，或是極其微小，難以辨認，手術後仍有不小的比例會復發。近幾年有日本的醫師報告，利用循血綠這種藥物，配合ICG螢光顯影系統，可以讓裂孔處像聖誕燈泡一樣發亮，可以精準找出需要修補的病灶，一個也不遺漏。利用這樣的新方式來定位並手術，可以讓成功率提升到九成。
手術後重新在家腹膜透析 胸部X光無新積水手術後過了三周，老奶奶依照醫囑，重新開始在家中進行腹膜透析。透析後一陣子，都沒有不舒服的情況。回到診間，杜承哲醫師為她拍攝胸部X光，也沒有看到新的積水出現，手術很成功。 透過新的ICG螢光顯影系統來治療後，老奶奶又可以安心的家中進行透析，白天又有許多寶貴時光，可以自由走動了！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59985
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