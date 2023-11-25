▲大腸鏡怎麼檢查、會不會痛？　AI輔助揪出潛「腸」危機

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揭密大腸鏡檢查究竟大腸鏡怎麼進行檢查？檢查前、後又應特別注意什麼？以及檢查工具有哪些？
洪志聖表示，先別煩惱，實際上並沒那麼可怕。醫師會採用細長軟管狀內視鏡從肛門口進入，由內視鏡灌入氣體將腸道擴張，讓內視鏡能沿著大腸走向以內視鏡前端鏡頭細細檢視大腸狀況，若發現大腸壁上有違章建築「大腸瘜肉」或其他異常狀況，將可視情況切除或採集腸道黏膜樣本病理分析，以確認病況。若擔心檢查中腹部感到疼痛不適，可以請醫師協助評估能否採無痛大腸鏡檢查，在麻醉狀態下接受檢查以減少不舒服。
另外，為能讓醫師能順利進行詳細檢查，於接受檢查前務必確切遵循醫護人員相關指示，能有效避免腸道殘留過多糞便殘渣覆蓋病灶，讓醫師能清楚檢視腸道狀況，甚至也免於因清腸不完整而被醫師要求重做檢查。此外，如有服用特定藥品，亦應於安排檢查前主動詢問醫師，由醫師判定是否須停止服用相關藥品。
檢查前3天起
採取低渣飲食，如：白麵條、白吐司、蒸蛋等，若擔心誤食或不易準備，也可參考食用方便又營養美味的低渣代餐包，輕鬆達成飲食標準也不用挨餓。
檢查前1天
依醫護人員指示服用清腸劑，並搭配飲用充足水份。
檢查前5小時
開始禁食。
AI偵測潛「腸」危機多年前「電腦嘛會選土豆」廣告夯翻全台，時至今日不只有電腦會選土豆，隨著人工智慧（Artificial Intelligence, AI）醫療科技發展，AI還能與醫師一同幫助病人偵測疾病病灶。洪志聖表示，國泰綜合醫院與臺大醫院、雲象科技公司共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」，讓民眾接受大腸鏡檢查時能搭配使用AI輔助偵測瘜肉，以利醫師夾除或切除瘜肉，減少瘜肉將來長大並進展為大腸癌機會。
該AI模型以跨院收集超過3,000位病人、逾40萬張影像資料訓練而成，對於大腸瘜肉偵測率高達95.8%。過往研究指出，在AI協助下之大腸鏡檢查約可提高14%至30%的腺瘤偵測率，特別能幫助偵測肉眼不易見卻又高風險的非隆起型腺瘤，也能避免因人體腸道彎曲或清腸狀況不佳導致微小瘜肉不易被判讀。且AI系統以每秒30張即時回饋偵測結果，等同於有第二雙眼睛與醫師一起仔細檢視腸道，更加造福病人。
此外，也有一些小工具能有效幫助提升大腸鏡檢查效益，例如內視鏡視野先端套頭Endocuff Vision，通常因其有可愛外型而被暱稱為內視鏡小章魚，利用像章魚觸角般的設計協助將大腸皺褶撐開，讓藏匿於皺褶處的微小瘜肉能被揪出，也能使瘜肉偵測提升，進而讓醫師能及時處置診斷。
檢查後保養妙招接受檢查後，醫師會向受檢者說明腸道狀況、是否需切除瘜肉或切片病理化驗等。一般而言，如醫師評估檢查結果正常、無瘜肉，即可恢復正常飲食，接下來繼續保持健康飲食與生活習慣，如為50-74歲者則定期依國健署建議接受每2年1次糞便潛血檢查，也可5年後再安排大腸鏡檢查。
若醫師有協助切除瘜肉或有其他異常狀況，應依醫師指示於一定時間內採取低渣飲食或禁食，以免影響腸道傷口恢復，且須注意如仍發生嚴重腹痛或血便情形則應盡快就醫。往後除了注意健康習慣、接受糞便潛血檢查外，建議應依醫師指示定期接受大腸鏡檢查追蹤。
醫師最後呼籲民眾一起為自己及家人健康把關，互相提醒定期檢查，養成健康習慣。如有任何排便異常、血便等狀況，請務必儘速就醫、接受腸道檢查及診斷，以儘早發現大腸癌前病變或大腸癌，並及時治療，爭取最大的治癒機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59933
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