歡慶聖誕節！林本源園邸「耶誕林園光○」開跑 免費夜賞精彩劇場
板橋「2023新北歡樂耶誕城」開城後吸引大批民眾賞燈、拍照，鄰近的國定古蹟林本源園邸，即起也推出「一起Go Party! 耶誕林園光○」系列活動，除了點亮古蹟外的絕美光廊外，也舉辦6場次耶誕饗宴，包括免費入場的《八仙過耶誕》傳統喜劇劇場，以及付費報名的茶席品茗，帶民眾體驗獨特文化魅力。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（25）晚「耶誕林園光○」舉辦開幕儀式，新北市文化局長張䕒育出席表示，近年來光雕展演已成為林家花園品牌活動，由於二期修復工程持續進行中，今年光環境裝置移置園區戶外，打造西門街人行道繽紛光廊，並以2023台灣設計展「新北○起來」理念命名「耶誕林園光○」，結合精采表演和經典茶席品茗體驗，同時響應新北歡樂耶誕城「甜點派對」主題，希望將市民朋友與林家花園圈在一起。
林本源園邸將於12月起陸續推出「耶誕夜宴」及「五感饗宴」共6場活動，其中「耶誕夜宴」自12/16（六）起連續三週的星期六，邀請當代傳奇劇場與民權歌劇團攜手演出《八仙過耶誕》浪漫喜劇，將民間傳說八仙渡東海的有趣故事，加入聖誕老公公與民眾猜謎互動的橋段，透過沉浸式表演帶領大家感受東西文化碰撞的精彩火花，活動當晚六點開放民眾現場排隊索票，免費入場欣賞。
「五感饗宴」則是自12/17（日）起連續三週的星期日由「中華國際無我茶會推廣協會」辦理經典茶席品茗活動，展現精湛泡茶技藝，茶席體驗將於12月5日開放網路預先報名，每人現場收費150元，邀民眾於百年古蹟中啜飲茶湯、品嚐傳統茶食，兩種系列活動每場名額有限，詳情請至國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書粉絲專頁查詢。