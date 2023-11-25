PLG／攻城獅主場開幕戰票房收入破250萬 首日商品熱銷就近90萬
新竹攻城獅開主場開幕戰對戰福爾摩沙夢想家，雖然終場以73:91慘敗，但票房卻開出紅盤，此役場共吸引5103位球迷進場，首日商品熱銷近90萬，票房收入破250萬，展現年度主場3連霸球館的魅力。
記者黃建霖/綜合報導
攻城獅今日主場開幕戰吸引超過5000位獅紫軍入場，本季球團除了全面提升餐飲選擇外，也增設更多元席次「嗑串雙人Chill席」，讓獅紫軍在全場觀眾迴廊都能體驗到不同風味的美食。官方商品部今日推出的全新秋冬系列服飾大獲好評，單日商品部營業額近90萬，票房收入破250萬。
但可惜熱情球迷的最終無法在主場看到一場精采的勝利，攻城獅此役在下半場籃板失守，遭對手拿下多次二波進攻得分種下敗因。林冠綸總教練表示：「面對夢想家禁區大洋將陣容，我們卡位與搶籃板意識需再加強。明天我們要拿出更強勢的決心迎戰富邦勇士，全力搶勝。」
今日攻城獅以新同學盧冠軒表現最為亮眼，他首秀日三分球投6中3，攻下11分2助攻。賽後談到首次在攻城獅主場出賽，他認為：「我們攻城獅的主場氛圍真的非常熱情，雖然目前吞下二連敗，但球隊更應該要以平常心應戰，確實執行教練團的賽前策略，才能更有機會擊敗對手。」