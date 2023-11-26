去年遭俄羅斯屠殺 烏克蘭布查市長率團訪台訪竹科考察產業
外交部表示，烏克蘭布查市（Bucha）市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）於11月25日至28日率團訪台，外交部指出，為了爭取國際支持與協助布查市重建，費多盧克將訪新竹科學園區、國家實驗研究院台灣半導體研究中心等與我國產業界人士互動。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，烏克蘭布查市在俄烏戰爭爆發後，曾遭受俄軍無情地轟炸與攻擊。為持續爭取國際支持並邀請民主陣營國家協助布查市重建，費多盧克市長此行將參訪新竹科學園區、國家實驗研究院台灣半導體研究中心、對外貿易發展協會及台北市電腦商業同業公會，與我國產業界人士互動，盼為該市科學園區興建計畫招商引資。對於費多盧克（Anatolii Fedoruk）率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。
外交部指出，我國與布查市互動密切，已協助該市執行防空避難所及兒童運動學校等重建計畫，超過1,000個家庭直接受惠。另外，費多盧克市長日前也代表由1,031個會員組成的「烏克蘭城市聯盟」（Association of Ukrainian Cities）與我國駐波蘭代表處簽署合作瞭解備忘錄，進一步拓展雙方交流與合作。
外交部說明，這次是俄烏戰爭爆發以來首位烏克蘭地方政府首長訪問台灣，頗具意義，有助強化台灣與烏克蘭實質商務交流與產業合作，並深化雙方互利互惠的夥伴關係。