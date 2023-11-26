▲每十位有一位！「早產兒」比例10年提升1.5％　原因曝

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體重不足早產兒 存活率提升至85%早產兒基金會董事長張瑞幸談到，早產兒基金會自1992年成立以來，宗旨就是希望每位早產兒都能接受適當的醫療，不斷集結社會資源，希望能降低早產發生率及失能率，當中包括積極與醫界推動高危險妊娠孕產婦轉診、建立正確安胎觀念，提升醫療照護品質以及出院後長期追蹤檢查。在各方努力下，台灣早產兒醫療照護有著明顯的進步，其中出生體重不足1500公克(極低出生體重)早產兒存活機率由70-80%提升至85-90%。
早產兒居家防護計畫 降低家長照護壓力如何能讓早產孩子，特別是極低出生體重早產兒(俗稱巴掌仙子)，把握早產兒治療的黃金期，降低日後社會及醫療資源的負擔，雖輸在起跑但卻能一起抵達終點，將是目前的一大挑戰。因此，國健署自去(111)年起推動「低(含極低)出生體重兒居家照護計畫」，透過多元訪視服務、定期關懷、諮詢專線等服務，降低了家長出院返家初期的照顧壓力，也能建構早期療育的觀念，以期幫助孩子在兩歲前一步步追上正常足月兒的生長發展，由早產兒的挑戰中領到畢業證書。
11/17世界早產兒日 鼓勵民眾重視早產議題每年的11月17日為世界早產兒日，台灣自2013年開始參與世界早產兒日全球點燈活動，在這獨特的日子裡為早產兒點亮一盞祝福紫燈。早產兒基金會年度早產防護大使曾馨瑩分享，去年因緣際會下接觸到早產這個議題，深感在少子化的社會現況下，每個早產孩子都是寶，需要大家來關懷與協助。在擔任早產防護大使過程中，才了解到孕期中若能及早發現異狀，盡速妥善安胎治療，是有機會能預防早產的發生，並降低後續的併發症產生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59988
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