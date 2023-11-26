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只有一天！慶祝吳慷仁奪影帝　foodpanda優惠碼「250元折50元」

▲第60屆金馬獎頒獎典禮在25日圓滿落幕，其中有「死亡之組」的最佳男主角獎項，最後由吳慷仁脫穎而出奪下。（圖／NOWnews攝影中心）
▲第60屆金馬獎頒獎典禮在25日圓滿落幕，其中有「死亡之組」的最佳男主角獎項，最後由吳慷仁脫穎而出奪下。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

第60屆金馬獎頒獎典禮在25日圓滿落幕，其中有「死亡之組」的最佳男主角獎項，最後由吳慷仁脫穎而出，以電影《富都青年》成為新科影帝。然而為了歡慶吳慷仁奪影帝，foodpanda推出一天限時優惠，只要今天訂餐滿250元，輸入「慷仁得獎送」即享50元折扣，愛用外送平台的民眾不要錯過！

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吳慷仁在電影《富都青年》中飾演的角色是瘖啞人士，全片完全沒有台詞，僅靠肢體、眼神表情貫穿全劇，光是入圍影片段短15秒就感染全場，不少觀眾直言「沒有看過電影，只看15秒就知道他會得獎」；而評審團也點評「吳慷仁細膩演技的堆疊，連眼神都是戲」。

而這次吳慷仁得獎之後，foodpanda也歡慶他得獎，推出一日限時優惠，如果用戶在11月26日訂購美食外送滿250元，輸入優惠碼「慷仁得獎送」即享50元折扣，每人限用一次，數量有限兑完為止，邀請消費者用美食與慷仁一起分享這份喜悅與榮耀。

▲foodpanda歡慶吳慷仁奪下影帝，推出限定一天優惠碼，訂餐滿250元折50元。（圖/foodpanda提供）
▲foodpanda歡慶吳慷仁奪下影帝，推出限定一天優惠碼，訂餐滿250元折50元。（圖/foodpanda提供）
吳慷仁在《富都青年》當中飾演的是沒有公民身份證的阿邦，在混雜外勞聚居的「富都巴剎老社區」裡苟且偷生，他們沒有辦法享有一般國民福利，無法申請護照，連銀行戶頭也開不了。阿邦天生啞巴，任勞任怨也認命，只求一份安定生活，弟弟阿迪則不甘向命運低頭，從而違法販賣假證件，他一心只想賺到錢就帶著哥哥離開這個厭惡的地方。

原本就過著不平等生活的兩人，因為社工佳恩的熱心，並自願協助追查原生父母和出生證明的資料，但她的好意卻導致一場意外發生，同時也讓阿邦跟阿迪再次陷入水深火熱的命途。

▲吳慷仁首次入圍最佳男主角就獲得金馬影帝。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖）
▲吳慷仁首次入圍最佳男主角就獲得金馬影帝，在劇中飾演瘖啞人士，精彩演技獲得肯定。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖）

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