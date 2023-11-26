▲妻移植腎救夫　活體捐腎重拾健康人生

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心臟衰竭影響 出現大量腹水巫奕儒醫師表示，術前經過詳細檢查後，發現黃先生肝臟並無問題，但他除了洗腎外，還有心臟衰竭問題，便向黃姓夫妻解釋腹水原因。主因是腎臟影響心臟功能，雖有接受洗腎，但心臟衰竭導致無法完全洗去毒素與排除體內積水，以致日積月累造成大量腹水，如果一直持續下去，可能就需要換腎和換心才能挽回一命。在捐腎術後不僅復原快速，先生也於術後數週體重縮水恢復腰身，心臟功能大幅改善增加超過20%的心輸出功率。
巫奕儒醫師指出，台灣末期腎臟病的發生率為每百萬人口476人，盛行率為每百萬人口3317人。兩者皆高居世界第一。台灣目前透析人口已經約有10萬人，等待腎臟移植者每年有7,000多人。但台灣腎臟移植的可移植比率每年約為4.9%，即每百位移植等待患者，可移植人數約5人。主要受限於來源器官短缺，而每年屍腎移植總數約為200~220人，可見器官供需存在極大之差距。
活體腎移植 風險極低、存活率高巫奕儒醫師說，由於台灣社會腎捐贈的風氣仍然不足，且器官短缺的情況之下，隨同世界各國積極推廣活體腎移植。活體捐腎風險極低，其死亡率約0.03%。而術後長期追蹤，發生輕度高血壓、輕微蛋白尿和存活率與一般人無顯著差異。巫奕儒醫師表示，活體腎臟移植手術，需要有家庭強力的支持，不只是有血緣的父母兄弟姊妹，還有沒血緣合法的婚姻伴侶也是很好捐贈移植對象。
因現在藥物與科技的進步，血緣相容與否在器官移植已不重要，都可以經過處理成功完成。目前在臨床上已完成多組夫妻相互捐贈，甚至很多是超過65歲以上的老夫老妻，只要經過仔細的醫學評估，都可以讓捐贈者成功復原，受贈者也可重拾健康，夫妻相互捐贈器官是白頭偕老的最佳見證。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59990
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