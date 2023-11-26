▲掌握3重點免當白老鼠！　臨床試驗為癌症帶來新療法

我是廣告 請繼續往下閱讀
新藥上市研發過程新藥開發►臨床前試驗►臨床試驗►上市申請►上市後監控
食藥署提醒，受試者在參加臨床試驗之前，需要先了解臨床試驗的風險與益處、受試者的權益及義務等，在充分了解將參與的臨床試驗相關資訊，並經過審慎評估，自願簽署受試者同意書後才會開始執行相關試驗程序，以保障受試者權益。在試驗執行期間，受試者可以隨時詢問試驗相關問題，若有不良反應或副作用都可隨時向團隊反應，也可以隨時退出臨床試驗，對受試者的醫療照護並不會因為退出試驗而受到影響，若有嚴重不良反應也可詢問是否有補償。此外，試驗團隊也會竭盡全力保護受試者的隱私及個人資料。
▲藥品臨床試驗管理三大重點。（食藥署提供）
▲受試者參與臨床試驗須留意事項。（食藥署提供）▲受試者同意書簽署內容。（食藥署提供）
GCP審核 確保倫理、安全與科學性我國在「藥品優良臨床試驗作業準則（GCP）」的管理架構下，規範臨床試驗中試驗主持人、試驗委託者、IRB等各角色的職責，食藥署亦負責執行查核以確保試驗過程符合GCP規範，透過層層把關的機制，來確保臨床試驗的品質並積極保障受試者的權益、安全與福祉。
食品藥物管理署：
嚴格評估及審核臨床試驗之科學性、合理性及對受試者潛在的利益與風險後，才會同意試驗進行。
倫理審查委員會：
審核臨床試驗符合倫理、法規與科學的適當性，並於臨床試驗執行期間，持續追蹤及監督受試者的安全。
另外，為持續精進國內臨床試驗環境，食藥署自105年起陸續舉辦受試者權益推廣活動及專業人員教育訓練課程，迄今總計約5,800人次參與，除了向民眾推廣受試者保護知識、建立正確臨床試驗觀念，亦針對試驗專業人員提供涵蓋研究設計、統計、倫理等各面向之教育訓練課程，以全面提升試驗品質並強化對受試者權益之保障。食藥署今年亦推動官網「藥品臨床試驗專區」改版，增設「民眾專區」以及「教育訓練資訊」，可供民眾參考。
團隊留心、試驗放心、民眾安心國泰綜合醫院麻醉科主任汪志雄表示，今年國泰IRB執行之臨床試驗多達近90個。臨床試驗過程中參與的各角色必須妥善履行受試者保護的職責，並建構安全的試驗環境，以提升社會對於臨床試驗的信賴，意即「團隊留心」、「試驗放心」、「民眾安心」，透過三心守護，共同提升臨床試驗執行品質並維護受試者安全與權益，不用當大白鼠。
試驗團隊須進行完善的教育訓練並留有紀錄備查、試驗監測、生物檢體處理與保存、試驗安全性資訊／不良事件之通報與評估、試驗文件資料管理與保存、試驗稽核及品質保證系統。
執行期間，試驗藥局為獨立空間，由專責藥師負責把關試驗藥品的管理、保存與紀錄、能有效達成受試者用藥安全的目標。且團隊須進行案件審查、實地訪視、臨床試驗藥局查核。
同時，試驗團隊、研究機構、倫理審查委員會共同進行人體研究受試者保護計畫，訂定全面且系統性之受試者權益和安全的保護機制，並確實執行與定期監督，是研究機後應承擔之責任，而HRPP可履行其保護責任，確保受試者權益與安全均能得到適當的維護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60000
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw