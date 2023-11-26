金馬60／12歲林品彤黑馬奪影后 影評人張哲鳴讚評審：非常有勇氣
第60屆金馬獎圓滿落幕，在入圍作品表現都極為出色的前提下，資深影評人、編劇張哲鳴認為，整體而言獲獎得主大多在外界先前的預測之中，並沒有出乎意料的選擇，唯獨女主角獎項給得非常大膽，因為電影《小曉》的林品彤年僅12歲，沒有人能料到她一舉封后，是意外的驚喜，他也讚賞金馬獎評審團非常的有勇氣。
記者江芷稜／台北報導
林品彤10歲時演出《美國女孩》出道，隔年以此片入圍台北電影獎最佳新演員，年僅12歲就拿下金馬影后，演技獲得認可。張哲鳴認為，林品彤在《美國女孩》表現自然穩定，這次的挑戰已非童星級別，過動症狀態的演出對成人演員都已是考驗，12歲的她詮釋得可圈可點，成為黑馬也毫無異議。
張哲鳴說，林品彤演得很好，詮釋過動症女孩相當到位，但事先沒想到金馬獎會願意把深具分量的影后殊榮頒給一個12歲小女孩，畢竟這個年紀封后可能太過年輕，他覺得這是金馬獎一個非常有勇氣的決定。而外界視為爆冷的最佳女配角方志友，他認為方志友因為演得非常生活化，自然到容易被觀眾忽視表演技術，可是她確實詮釋出角色該有的在地氣味，很真實。
這屆金馬獎頒獎典禮邀集700多位影人參與，包括來自日本的名導北野武、演員滿島光、妻夫木聰，盛會一開場，金馬執委會主席李屏賓、評審團李安、演員張艾嘉在台上一字排開，率領眾星共襄盛舉，一開場就讓張哲鳴覺得相當震撼，尤其是「永遠的東方不敗」林青霞風光領取終身成就獎，女神氣質優雅，感謝這塊養育她的土地賦予榮耀，是他認為最感人的一幕。
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