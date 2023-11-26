▲家長注意！家中5場域常使兒童燒燙傷　冬天泡澡、用電暖爐如何遠離風險？

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兒童居家燒燙傷常見5場域 冬天做好「這些」防範許多家長會在家中準備熱湯、使用電暖器或泡熱水澡，為確保家中兒童能遠離居家傷燙傷風險，在冬天時保持溫暖、安全，國健署提醒，家長要特別小心以下5個兒童燒燙傷常見場域，並根據相關建議進行防範：
- 廚房：應確保與兒童活動區域分開，避免兒童平時在廚房玩耍
- 飯廳：不使用長桌巾，避免兒童拉扯造成熱食掉落
- 客廳：使用具有防漏的容器盛裝熱飲
- 浴室：幫兒童洗澡時，要先放冷水再放熱水並測試水溫，而且不能讓兒童獨自留在浴室裡
- 臥室：蒸汽熨斗、電棒捲等電器，使用完畢後應立即拔下插頭，而且電暖器、捕蚊燈等電器要放在兒童接觸不到的地方
謹記燙傷急救5步驟 立即急救可使傷害降到最低若不慎發生燒燙傷，應立即進行燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，平日熟悉以下這5步驟，才能在緊急時刻將傷害降到最低：
- 沖：迅速以流動的自來水沖洗傷口15－30分鐘，或將受傷部位浸泡於冷水內，以快速降低皮膚表面熱度。
- 脫：充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時用剪刀剪開衣服，並暫時保留黏住的部分。儘量避免將傷口水泡弄破。
- 泡：繼續浸泡於冷水15－30分鐘，可減輕疼痛、穩定情緒。但若燒燙傷面積廣大或幼童年齡較小，則不必浸泡過久，以免體溫下降過度，或延誤治療時機。
- 蓋：用清潔乾淨的床單或布單、紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民間偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，反而容易引起傷口感染、影響醫護人員的判斷和緊急處理。
- 送：除極小燙傷可以自理之外，應送往鄰近的醫療院所做進一步的處理。若傷勢較大，最好轉送到設置有燒燙傷中心的醫院治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59991
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