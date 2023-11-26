▲一家8口擠10坪宅！　月嫂教弱勢媽泌乳按摩、烹煮月子餐

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小雯幾乎1年多就生育1胎，三重社福中心社工在關懷訪案時發現，小雯雖有照顧新生兒經驗，但面對家中多位年幼子女要同步教養，非常的辛苦，因此在生下第5胎時，便協助她申請到宅坐月子服務，最近產下第6胎，再度引進月嫂服務。
▲專業月嫂林惠敏教小雯如何幫嬰兒親子按摩（新北市政府社會局提供）
乳房「硬得像鉛球」疼痛不堪 透過按摩順利哺乳月嫂林惠敏今年54歲，她是輔仁大學兒童與家庭學系畢業，本身育有2名子女，曾於幼稚園擔任助理。為推廣產婦泌乳，她深入進修泌乳課程，取得IBCLC國際認證泌乳顧問，以及CCLC、CCLI及CCLA等華人認證泌乳照服員資格，協助產婦處理各種哺乳、親餵的困擾，以期讓產婦及新生兒都能獲得良好的照顧。
林惠敏表示，曾在服務過程中發現產婦不會按摩乳房和泌乳，整個乳房「硬得像鉛球」，產婦疼痛不堪，經她細心指導示範，才讓她哺乳順利，看到新生兒吸到乳汁的滿足感，產婦終於露出笑臉來。
除了泌乳專業，林惠敏還特別學習中餐烹調，並參加早期療育知能培訓課程，取得托育人員技術士證照。在服務小雯的過程中，林惠敏還協助烹煮發奶茶飲，如杜仲茶、黑豆水等，協助小雯親餵。她同時擔心新生兒與產婦及其他年幼子女同擠在床上有危險，特別提供一個嬰兒睡籃，讓新生兒有安全睡眠的空間。
新北為弱勢家庭提供坐月子到宅服務新北市社會局長李美珍表示，弱勢家庭坐月子到宅服務平台由社會局委託社團法人台灣婦女展業協會辦理，服務時間為週一至週五，服務專線：26206117，歡迎符合資格的弱勢家庭多加利用。
服務對象
1. 新生兒之母或父其中一方，應符合下列資格之一，且使用服務時仍設籍且實際居住本市之市民(含原住民)：
（*符合新北市生育獎勵金請領資格）
(1) 母或父之一方設籍並實際居住本市滿十個月以上
(設籍期間之計算，以母或父其中一方最後遷入本市設籍日起算至新生兒出生日止)。
(2) 已設籍並實際居住本市滿十個月之未婚婦女。
(3) 未設籍本市之未婚婦女，新生兒經生父認領登記，且生父設籍並實際居住本市滿十個月以上。
新生兒之母或父戶籍，於本市各區間遷徙不影響申請資格，但遷出本市後又再遷入者，應重新計算設籍期間。
2. 新生兒應於本市完成出生登記，且申請之產婦使用服務時，應符合下列資格之一：
(1) 列冊低收入戶者。
(2) 列冊中低收入戶者。
(3) 產婦或其配偶領有本市身心障礙證明者。
(4) 符合特殊境遇家庭扶助核定資格者。
(5) 領有弱勢兒童及少年生活扶助之家庭(產婦應為兒童或少年之監護人)。
(6) 設籍前新住民為社會救助補助核定資格者。
(7) 其他經社會局社工訪視評估有實際需求並經專案奉准者。
服務內容
提供符合資格之弱勢家庭共計120小時坐月子到宅服務，服務以每日8小時為限，
1.新生兒照顧--提供育兒指導，協助餵奶、洗澡、口腔清潔等。
2.產婦照顧--協助母乳哺餵、乳房照顧、產後運動等。
3.月子餐製作--產婦月子餐製作，茶飲、點心調理等。
4.家務協助--簡易家事整理，產婦及新生兒衣物清洗等。
申請流程與其他相關訊息可參閱「新北市弱勢家庭坐月子到宅服務」網頁資訊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60008
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