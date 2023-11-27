林品彤《小曉》封后！吳慷仁《富都青年》神演技 上映日期一次看
第60屆金馬獎頒獎典禮25日圓滿落幕，其中最受到矚目的就是最佳男女主角的獎項，女主角的部分由12歲林品彤憑《小曉》奪下；而男主角則是由吳慷仁以《富都青年》脫穎而出，成為新科影帝。不過，不少觀眾對於今年金馬得獎作品有許多都感到非常陌生，好奇什麼時候才能看到正片，感受影帝影后的真實演技。《NOWnews》也替大家整理本屆金馬得獎的電影觀看管道、上映日期，帶民眾一文看懂。
記者張嘉哲/綜合報導
12歲的林品彤本屆以《小曉》奪下金馬影后的寶座，她在劇中飾演患有過動症（ADHD）的孩子，天才演技備受評審青睞，也讓影迷眼睛為之一亮；而吳慷仁在《富都青年》當中飾演的角色是瘖啞人士，全片完全沒有台詞，僅靠肢體、眼神表情貫穿全劇，光是入圍的短短15秒，就讓觀眾期待正片上映時的震撼。
以下是本屆金馬備受關注的電影作品上映日期、觀看管道，提供給影迷們一次看懂：
🟡吳慷仁《富都青年》/最佳男主角
台灣上映日期：12月1日
🟡林品彤《小曉》/最佳女主角
台灣上映日期：12月8日
🟡方志友《本日公休》/最佳女配角
台灣上映日期：3月3日（friDay影音已上架可觀看）
🟡陳慕義《老狐狸》/最佳男配角
台灣上映日期：11月24日（戲院熱播中）
🟡吳瑾蓉、程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》/最佳改編劇本
台灣上映日期：2月10日（Netflix已上架可觀看）
🟡黃美清、涂碩峯《疫起》/最佳美術設計
台灣上映日期：4月14日（Netflix已上架可觀看）
🟡卓亦謙《年少日記》/最佳新導演
台灣上映日期：12月8日
🟡阮經天《周楚楚三害》/最佳男主角入圍
台灣上映日期：10月6日（戲院熱播中）
至於第60屆金馬獎最佳影片得主，由黃驥、大塚龍治執導《石門》拿下，本片於金馬獎得獎後，將可不受抽籤配額限制，得於台灣院線上映，不過目前相關檔期消息還未出爐，如果想看《石門》的影迷朋友要持續關注劇組動向哦！
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