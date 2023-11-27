批NCC見到綠媒就轉彎　時代力量要求盡速完成中嘉、中廣調查

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邱顯智進一步表示，離時代力量揭露中嘉股權移轉至三立已經將近三個月。然而，NCC 迄今尚未提出行政調查報告，也未做出「限期改善」的具體決議，要求三立在最快時間內，出清中嘉持股。邱顯智嚴正指出，NCC 如此蓄意拖延、護航業者，已經完全喪失監理機關的基本功能。時代力量並再次嚴正要求，NCC必須履行中嘉交易案「中嘉股東不得投資經營新聞頻道」的附帶條件，要求三立在最短時限內出清持股，否則應撤銷中嘉案的交易許可。
立委陳椒華表示，NCC不該對於媒體有顏色之分，但十分遺憾，NCC的現況看似就是遇到支持民進黨的綠色媒體就轉彎。過去一段時間以來，時代力量均已透過質詢等各項手段將許多事證交給 NCC，近幾個月時代力量更持續關注三立及中嘉涉及的重大爭議，一再要求NCC應該硬起來，要求宏泰公益信託履行中嘉交易中作為利害關係人的承諾事項。然而，面對宏泰公益信託的離譜作為，NCC 迄今為止未啟動調查，甚至屢次試圖推托監理責任、替宏泰集團開脫洗地，如此作為，令人匪夷所思。
立委王婉諭呼籲，基於捍衛黨政軍應退出媒體，以及媒體應秉持客觀中立，不為政治力服務的立場，趙少康應立即請辭中廣公司董事長，並交出相關政論節目主持工作。NCC也應儘速展開調查，不僅要查中廣，也應該要查中嘉，請NCC別再看顏色辦案，讓獨立機關的招牌蒙羞。
王婉諭強調，媒體治理的原則不應被政治力打破，不論是藍綠紅哪一個顏色。11月24日上午，趙少康才成為國民黨提名的副總統候選人，NCC 就光速表示，將發函TVBS與中廣就趙少康主持節目部分進行說明，調查趙少康擔任中廣董事長，是否違反《廣電法》黨政軍條款。但反觀 NCC 面對中嘉案相關爭議，包含三立入股、宏泰公益信託未能履行捐款承諾，卻是一再拖延，不願拿出相應作為，負起監理機關最起碼的責任。對於這樣的差距，NCC 必須要給國人一個合理的說明。