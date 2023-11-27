金馬60／12歲林品彤奪影后！扮過動兒「遭公審」壓力大到歪脖痛哭
林品彤在電影《小曉》中詮釋過動症兒童，憑藉層次豐富的演技拿下本屆金馬獎影后，以12歲的年紀成為金馬影史最年輕影后。面對情緒常常失控的媽媽與學校中不接受她的同學們，整部電影林品彤都必須呈現「小曉」內心很壓抑、徬徨也很無助的那一面，她透露在拍攝歪脖子踏入檢討會的那場戲，令她心理壓力很大，一進門就崩潰痛哭。
記者黃雅琪／綜合報導
小曉因為壓力過大導致脖子與肩膀神經、肌肉緊繃，所以林品彤的肢體必須呈現聳肩、歪脖子的狀態演出。小曉在班上受到霸凌而情緒崩潰影響到其他同學，家長必須到校說明，而這場戲也是林品彤覺得心理壓力最大的一段，她說：「那場戲我完全能感受到小曉的緊張，所以一踏進檢討會的門，我就崩潰地哭了，雖然犯了錯，但她覺得自己很無辜、很委屈、沒有人懂我，連媽媽都不站在我這邊，我是孤獨的一個人，這樣的情緒呈現比歪脖子還要難。」
甫拿下金馬影后的林品彤，將自己完全投入在角色中，絲絲入扣地詮釋了過動症兒童突然爆發的情緒與不被理解的難過，問到她年僅12歲（電影拍攝時11歲）如何能抓住這個角色的精髓，她則說：「我想像自己完全是被孤立的，世界上沒有人懂我，但是我其實非常需要關愛，這種感覺我想就是小曉的感受。」
為了真實呈現與小曉媽媽之間的相愛相殺，林品彤試著去了解小曉媽媽為什麼要對小曉的一切都那麼不耐，她說：「其實媽媽與小曉有同樣的痛苦，她們都必須忍受不被了解的心情，也沒有人來鼓勵她們為生活付出的辛勞，所以其實小曉是很心疼媽媽的。」
除了與母親之間存在的無解關係令人揪心，小曉在學校受到的霸凌更加讓人心疼，導演靳家驊說：「學校就像個小型社會，為了生存必須做出很多妥協，在電影中，同學們無法接受小曉的不同霸凌她，而小曉則是不懂大家為什麼要這樣對她而情緒潰堤，其實都是因為缺乏同理心。」林品彤也希望透過這部電影提醒大家要有同理心：「你不會知道對方現在發生了什麼事、正面臨什麼樣的痛苦，所以希望每個人試著去理解對方，保持善良。」《小曉》12月8日全台熱映。
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