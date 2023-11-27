大選倒數！文化圈12/9舉辦「挺美好音樂會」、二二八公園免費演出

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柯智豪表示，該音樂會在音樂的內容上，是一個年輕多元的狀態，而地點選在交通方便、表演環境非常好的二二八公園音樂台，他分享自己從小都會來這個地方，相信是台北人很好的記憶，且節目內容豐富，希望大家有個輕鬆的夜晚。
柯智豪說，每一個階段都有不一樣文化政策，社會一直在變動，文化的樣貌也會變動，這幾年歷經很多新的政策、新的場館，對文化界的影響推進有很大的（影響），是好是壞大家可以討論，重新檢驗一些過程。
莊濟寰表示，這次是由文化人自主發起的活動，剛好設計是他的專業，也很希望透過設計的力量對這個活動盡一點力。劉榮昌則分享，文化一直是國力的表現，從幼教教材、到熟齡族群的排舞、大地舞等等，都要用到音樂跟文化，希望文化可以成為政治滿重要的部分，他提到，韓國文化力超強，但台灣的創意跟實力都不輸給國外，只是需要一個強而有力的整合跟政策論述。
除了舉辦「挺美好音樂會」，文化圈近期也以更換Facebook大頭貼、張貼《心有所愛的未來》文化宣言響應串連活動，甫獲金馬獎年度傑出電影工作者的林仕肯，其所屬的「邊境映像」粉絲專頁；音樂人楊大正、謝銘祐、大支、林大鈞、吳永吉；設計師聶永真、馮宇、王胤卓、葉忠宜、陳聖智；作家黃麗群、李屏瑤、江鵝；導演楊雅喆、楊力州等人，皆加入此串連活動，展現文化界對未來的關心和期許。
「挺美好音樂會」將於12月9日週六晚間6點在台北二二八公園音樂台舉行，活動為免費入場，更多資訊將在「島路行動」Facebook、Instagram粉絲專頁陸續公布。