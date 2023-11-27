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大選倒數！文化圈12/9舉辦「挺美好音樂會」、二二八公園免費演出

▲文化圈12月9日舉辦「挺美好音樂會」，於二二八公園免費演出。（圖／挺美好音樂會提供）
▲文化圈12月9日舉辦「挺美好音樂會」，於二二八公園免費演出。（圖／挺美好音樂會提供）

記者李琦瑋／台北報導

大選最後倒數，多位心繫台灣未來的文化界人士，將於12月9日在台北二二八公園舉辦「心有所愛的未來－挺美好音樂會」，以音樂演出、短講等節目，號召民眾一同為延續台灣文化美好而發聲，今（27）日舉行活動公布記者會，首波釋出的卡司名單包含曾三度榮獲廣播金鐘獎的知名主持人邵大倫、金鐘主持人柯大堡、金曲歌手以莉高露、金馬導演楊雅喆、建築師黃聲遠、創作女聲PiA吳蓓雅、「編織系」創作樂團青虫aoi、擅長以傳統結合創新曲風的樂團打幫你、新銳饒舌歌手顏冠希JY、魏買加和洛克等人。

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「挺美好音樂會」音樂總監柯智豪、主視覺設計師莊濟寰、打幫你樂團主唱劉榮昌今天召開活動公布記者會，宣布文化圈將以音樂與短講集會，呼籲大眾延續台灣文化的美好。柯智豪為本年度金曲獎最佳專輯製作人得主，曾創下「三金入圍大滿貫」紀錄；莊濟寰為「角白設計」創辦人，今年度吸引民眾瘋搶的總統府紅包袋、福袋與賀卡，便是由他操刀；劉榮昌曾入圍金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯，並創立「傳統中創新」的打幫你樂團。

柯智豪表示，該音樂會在音樂的內容上，是一個年輕多元的狀態，而地點選在交通方便、表演環境非常好的二二八公園音樂台，他分享自己從小都會來這個地方，相信是台北人很好的記憶，且節目內容豐富，希望大家有個輕鬆的夜晚。

柯智豪說，每一個階段都有不一樣文化政策，社會一直在變動，文化的樣貌也會變動，這幾年歷經很多新的政策、新的場館，對文化界的影響推進有很大的（影響），是好是壞大家可以討論，重新檢驗一些過程。

莊濟寰表示，這次是由文化人自主發起的活動，剛好設計是他的專業，也很希望透過設計的力量對這個活動盡一點力。劉榮昌則分享，文化一直是國力的表現，從幼教教材、到熟齡族群的排舞、大地舞等等，都要用到音樂跟文化，希望文化可以成為政治滿重要的部分，他提到，韓國文化力超強，但台灣的創意跟實力都不輸給國外，只是需要一個強而有力的整合跟政策論述。

除了舉辦「挺美好音樂會」，文化圈近期也以更換Facebook大頭貼、張貼《心有所愛的未來》文化宣言響應串連活動，甫獲金馬獎年度傑出電影工作者的林仕肯，其所屬的「邊境映像」粉絲專頁；音樂人楊大正、謝銘祐、大支、林大鈞、吳永吉；設計師聶永真、馮宇、王胤卓、葉忠宜、陳聖智；作家黃麗群、李屏瑤、江鵝；導演楊雅喆、楊力州等人，皆加入此串連活動，展現文化界對未來的關心和期許。

「挺美好音樂會」將於12月9日週六晚間6點在台北二二八公園音樂台舉行，活動為免費入場，更多資訊將在「島路行動」Facebook、Instagram粉絲專頁陸續公布。

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