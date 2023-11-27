林昶佐不拚連任！親曝未來動向 爆女兒主動向路人報他名有夠尬
立委林昶佐也是閃靈樂團主唱Freddy，上李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視節目《哈囉！你給問嗎？》。他日前決定不繼續競選明年立委連任，節目中曝光未來動向，會多花時間在家人身上。提到他和老婆葉湘怡（Doris）的6歲獨生女「米魯」，林昶佐苦笑走在路上時，女兒常會熱心主動跟路上的人報告：「對，他就是林昶佐！」讓他哭笑不得。
記者黃盈容/綜合報導
林昶佐回憶當初幫女兒取名的趣事，笑說那個時候就喝太多啤酒，覺得好玩，孩子還沒出世之前在命名，「本來想說男生的話就叫林通海（台語：海量），女生的話叫林美茹（台語：喝啤酒）」，也笑說「但太太後來反對，現在這個時代沒有人叫林美茹了啦」，諧音命名計畫遂作罷，但還是任性地取了女兒小名「叫她米魯啦」。
節目上「最萌提問團」成員可昕因熱愛搖滾樂，問林昶佐「你女兒會不會覺得搖滾樂吵？還是很喜歡？」，也好奇「你女兒知不知道她爸爸其實這麼厲害？」。林昶佐則表示跟太太Doris喜歡的音樂都很廣，「從重金屬到最近也蠻常放BLACKPINK給她聽的」，也因為各類型音樂都涉獵，林昶佐覺得「她什麼音樂都喜歡，其實沒有一種音樂覺得有隔閡」。
林昶佐還透露，米魯近來也會問父親「阿爸你是不是很有名？」，甚至走在路上時候還會偷偷觀察「路人發現林昶佐在旁邊」這件事，單純天真的米魯就會假裝散步走到路人旁邊說「對！他就是林昶佐！」，讓現場「最萌提問團」同學聽了大笑，大霈也直呼「好可愛」，林昶佐哭笑不得只好把她拉回來說「你不用去提醒別人」，還笑說「她應該就是很雞婆吧」。
而林昶佐日前決定不繼續競選，節目上也表示「能夠調配的時間彈性多一點」，認為「一定會花更多時間在家裡，可以多一點時間陪家人」。
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