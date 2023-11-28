潘孟安被爆違法吸食加熱菸？董氏呼籲：需追溯源頭！勿貿然放行

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除了揪出違法私菸，國人也相當關心開放時程，國健署日前表示，針對開放加熱菸最新進程，目前已有11間業者申請「專案輸入」，並有2家業者文件完備進入審查；而在函覆業者審查意見中，已有1家函送補正資料，對於確切開放時程國健署沒有鬆口，僅表示會尊重委員意見，沒有預設時程，一切依審查程序辦理。對此董氏也表示，相信主管機關還是會依法行政，不會為了菸商趕進度，相關審查審慎看待，時程到明年3月放行，都是合理範圍，認為應該按部就班、不用躁進。
國民黨立法委員王鴻薇也表示，如果貿然在這個時間通過，感覺很像是在幫非法吸食加熱菸的政治人物解套，現在民眾對於加熱菸有一定的質疑，主管機關要通過這些加熱菸上市前，應該對於交代的不清不楚的審查標準與程序，更透明、公開的告訴國人。讓大眾信服政府對新興菸品的把關標準。
另外，國外期刊研究發現，為期一年研究，針對吸菸者轉抽加熱菸品或是戒菸，以暴露生物標誌物(BoE)指標來看，兩者比繼續吸煙的參與者低得多，而且水平差不多。但這樣的數據能否支撐審查順利放行，還有待國健署進一步釐清，並且將相關針對加熱菸品的審查標準與程序，對外更加透明化。
國內加熱菸開放在即，各界都在期盼更多的研究數據，來證明加熱菸比起傳統紙菸更能達到減害效果，或是使用的健康風險評估等，但比起貿然開放，各界更希望政府能審慎檢視，不要草草放行菸商，應該替人民的健康風險嚴格把關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！