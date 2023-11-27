私密照風波媒體人一審判5月 美女議員吳佩芸：創傷不曾真正復原
去年九合一投票前夕，時代力量台中市議員候選人吳佩芸爆出私密照外流風波，她提告網媒鄭姓負責人、楊姓前男友。今年5月楊男不起訴、鄭姓社長今遭地院判刑5個月。吳佩芸感謝司法讓謠言不攻自破，也透露後續衍生耳語、虛假影片等，在她內心中造成創傷，至今想到仍害怕。
記者顏幸如／台中報導
去年九合一大選投票日前8天，吳佩芸驚傳私密照及影片外流風波，吳向警方報案，指有人未經她同意，在「新華報導1987」網站冒用名義發文，並附上她先前私下拍攝的個人私密照，提告該網站鄭姓負責人、楊姓前男友違反《個資法》和《選罷法》，意圖使人不當選。
今年4月檢方認定，鄭姓負責人有20年以上工作經驗，收到來源不明私密影片，卻毫無查證就刊登，依違反《個資法》起訴；楊男則因嫌疑不足不起訴。當時吳佩芸說，本案使用外國IP跳板、遠端加密郵件的方式，是相當縝密的犯罪過程，她明白檢方受限偵查手段的極限與困難，必定充滿挫折感。
鄭姓社長被起訴後，台中地方法院今判處有期徒刑5個月。吳佩芸表示，去年此時她被散播私密影片與貼文，當時甚至有人耳語，說一切是她自導自演，重創她對人性的信賴。即使到了現在，後續衍生的耳語、虛假影片、照片，在她內心造成的創傷並沒真正復原，想到仍是害怕。
對於地方法院判鄭姓負責人5個月，讓當時的謠言不攻自破，她要感謝法官、檢察官勇於任事，追究被告的刑事責任。儘管真正的幕後黑手仍躲在暗處，但她不會放棄，將努力讓真相水落石出。