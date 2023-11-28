蕭美琴參選告別華府！將帶回4隻愛貓返台團圓 防檢署檢疫流程曝
民進黨副總統候選人蕭美琴為全力衝刺2024大選，26日晚間，啟程赴美完成離職、交接與打包程序，同時將帶回已取得檢疫文件的四隻愛貓，而根據現行犬貓入境政策規定，動物起運需在至少20天前申請輸入許可，犬貓入境後，需先在檢疫站進行7天隔離檢疫，若需探視，必須2天前向檢疫區獸醫師預約。
記者林莞茜／綜合報導
蕭美琴日前在晚間上發文，曬出4隻愛貓，表示宣布參選後，過完緊湊的一周，上周完成APEC（亞太經濟合作會議）任務後直接自舊金山返台，晚上要啟程赴美完成離職及交接手續、打包並把已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣「不捨愛貓也要跟著長途旅程，但親愛的毛小孩返台團圓是必要的」，而她也會快速將美國工作圓滿交接，過幾天就返台全力衝刺選舉。
而根據農業部防檢署犬貓輸入及隔離檢疫相關規定，除了11個非狂犬病疫區國家（地區）之外，其餘國家要帶犬貓入境，都要送至桃園觀音檢疫站進行7天的隔離檢疫，且動物起運需在至少20天前申請輸入許可，並在抵台後，持犬貓至檢疫櫃檯辦理檢疫文件審查、犬貓隻狀態及晶片確認檢查等文件，至航空公司入境櫃檯提領，再至海關紅線櫃檯申報通關，並繳納相關費用，整個通關流程約需30分鐘至1小時。
隔離7天期間，飼主可以前往探視，並準備犬貓零食，但必須2天前向檢疫區獸醫師預約，同時告知檢疫區工作人員或獸醫師餵食內容及份量，若需要為寵物洗澡，也可以預約登記使用洗滌室，7天的隔離檢疫費為6625元。