中華職棒／高孝儀將宣布引退！從義大、富邦再到味全龍奪冠功臣
中職味全龍隊今天宣布，在今年台灣大賽G7打出關鍵安打的外野手高孝儀，即將於個人社群宣布卸下球員身分，往下一個旅程邁進，他在今年台灣大賽打出關鍵安打後，不禁流下男兒淚，即將正式引退，未來有機會轉任教練。高孝儀生涯從義大犀牛2013年第九輪被選中，2016年幫助義大奪冠，2022年被富邦釋出，2023年轉戰味全龍，也拿到冠軍，早就打算引退。
記者吳政紘/綜合報導
味全龍球團表示，高孝儀於季初在決定加入味全龍球團之際，即設定以球員身分在中職舞台奮戰最後一年，對於征戰職棒已有十個年頭的孝儀對於棒球的熱愛始終如一不曾改變，在最後能拿下總冠軍作為完美落幕也將永遠留存於心中，球團也對孝儀給予高度肯定與感謝，衷心祝福孝儀日後開展更璀璨的人生。
味全龍球團表示，後續職涯規劃目前與孝儀討論中。
高孝儀在奪冠時表示：「自己當初以為拿冠軍很簡單，中間經過7年的時間，才知道非常不容易，能再度奪冠內心充滿感激。」也感謝總教練葉君璋帶領這群球員奪下榮耀，跟葉總一起奪冠，他表示，這也算是機運、巧合，但也不容易。
龍隊重返一軍第3年就封王，高孝儀認為，拿到總冠軍絕對沒有僥倖成分，當初他來到龍隊才發現，這支球隊所有訓練和計畫都是很有方向的，奪冠自然，也是能在今年奪冠的關鍵因素。
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