航空卡大戰！台新攜國泰航空祭最高5元1里 LINE Pay消費也有回饋
疫後海外旅遊強勁復甦，不僅旅遊業搶商機，發卡銀行也祭海外高回饋搶市場，並相繼改版升級航空聯名卡的優惠內容。台新金控旗下台新銀行今（28）日揭曉國泰航空聯名卡新卡友權益宣布，除明年起卡友生日當月購票5折起，國泰航空官網購票5元1里回饋無上限，原先「越飛越有哩」計畫，除最優5元1里外，首次納入LINE Pay消費，加速卡友累積里數，另提供「環宇商務通關服務」1年最高4次，新戶申辦滿額最高再享13.5萬里數，相當於可兌換巴黎特選經濟艙來回機票1張，再加上東京經濟艙來回機票1張。
記者顏真真／台北報導
台新銀行總經理尚瑞強指出，疫後旅遊需求大增，台新銀行信用卡在航空的簽帳相較去（2022）成長3倍，整體旅遊、海外簽帳也翻倍，遠超越疫情前2019年水準。台新銀行經營航旅客群超過20年，看到客戶需求的轉變，因疫情讓「旅行飢餓感」更勝從前，客戶不只重「量」更重「質」。因此台新銀行盤點在旅行前、中、後需求的信用卡權益，也提供連貫式禮遇，致力於創造更多加值體驗，包含行前的交通，涵蓋機場接或送、機場停車、獨家環宇快速通關；旅行期間全程保險（包含醫療、不便險）；出遊後透過旅行消費累積的里數，而在一般生活消費上，台新擴大國泰航空聯名卡「越飛越有哩」計畫，里數累積更容易，持續滿足客戶及時行樂的消費趨勢。
尚瑞強進一步提到，這次新辦信用卡的民眾有機會獲得11萬里，若新成為台新銀行財富管理會員，最高更可獲得13.5萬里數，里數可兌換巴黎特選經濟艙來回機票1張（10萬里數）、東京經濟艙來回機票1張（2.5萬里數），或是兌換5張東京經濟艙來回機票，全家大小一起出國。此外，2024年開始享生日機票5折起，最高折1萬5000元，省下來的錢，都能再買1張機票了。
國泰航空台灣區總經理趙文淦表示，台灣是國泰航空亞太區重點經營的市場，這次再度攜手台新銀行成為信用卡合作戰略夥伴，推出更符合在地會員的需要的聯名卡，而且從今年起國泰航空積極的增加航班，來滿足台灣持續增加的飛行旅遊需求，除了台港航線外，台北直飛東京、大阪及名古屋的航線也恢復營運，在今年8月也重啟了桃園機場貴賓室，提供更完整優質的飛行體驗。