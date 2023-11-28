10年同期新高！副傷寒恐有群聚　疾管署追查關聯性

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此外，疾管署表示，依據例行疫調資料顯示，部分個案有生食或食用未充分煮熟的食物，如烤蚵、生蠔、生蝦、生魚片及生干貝等。疾管署已啟動專案調查，針對菌株進行全基因體定序分析比對，同時針對本土確診個案進行更詳細飲食等暴露史之疫調，以釐清可能感染源。
對於疫情創10年來新高，羅一鈞表示，此一情況並不尋常，初步懷疑國內可能有群聚，將針對病毒株做全基因定序，釐清關聯性。
羅一鈞說明，22例副傷寒確診個案中，包括一位死亡個案，但死因並非副傷寒，而是本身癌症共病；該案為中部50多歲男性，本身有癌症轉移，住院2個月後，因為腹瀉而對糞便進行檢驗、分離出細菌，因此確診。
然而，羅一鈞表示，該案經疫調發現，住院期間都沒有生食情況，且陪病家屬檢驗均為陰性，病房關聯人員都沒有疑似症狀，因此病菌來源不明，後個案因癌症死亡，死因與副傷寒無關，因此沒有算入副傷寒死亡病例中。
疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。