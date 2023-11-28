《上流戰爭》女星罹腦癌！不化療門牙掉光 67歲尹石花近況曝光
67歲南韓資深女星尹石花去年發現罹患腦癌接受切除腫瘤手術，後來因為化療讓她極為難受，宣布不再接受化療，改採用自然療法。她近日出現在教會影片，四顆門牙都掉光了，先前最慘的狀況還無法站立，但她沒有放棄希望，依舊努力地活著：「想要盡量多見我心愛的兒子。」
記者蔡依庭／綜合報導
尹石花從19歲開始當劇場演員，後來跨足影視界演出電影、電視劇，曾出演《請融化我》、《Penthouse上流戰爭3》等，精湛演技在劇場有「戲劇界寶石」之稱，也曾獲得百想藝術大賞戲劇部門最佳女演員。
尹石花是虔誠基督徒，去年透露罹患腦癌接受手術，後來宣布拒絕化療。近日所屬教會「伊甸教會」分享她的近況，影片中，她自我介紹時口齒不清，但仍分享樂觀態度，「我是戲劇演員，超過50年來我都一直在演戲，然而某一天我得了腦瘤，1年前接受手術後，現在正在對抗病魔。」
她透露，先前完全無法走路，「某一天我就能自己站著了，雖然對別人而言很容易，但對生病的人來說挺困難，我可以自己一個人上廁所，這真的令我驚訝不已。」她過去也曾分享罹癌、抗病過程，表示確診前並沒徵兆，直到赴英國倫敦出差才發現，術後她曾經歷過放射治療，但難忍打針的痛苦，最後決定採用自然療法，「就算只有1個禮拜也好，我想活得像我自己，想要盡量多見我心愛的兒子。」
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