航空卡戰火燒！4大聯名卡比一比　專家教你這樣累哩換機票更快

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9月國泰世華銀行就與長榮航空共同宣布，國泰長榮聯名卡全面升級，有極致無限卡等4種卡別，年費最高2萬元，並祭出「倍速哩遇」優惠權益，限時推出「消費最優5元累積1哩程」，並祭出長榮官網購票搭機，最優累1哩送1哩的超殺累哩機制。新戶核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50000元送50000哩，活動期間卡友最高可累積獲取133000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數，省下4萬多的機票錢。
台新銀行今日也攜國泰航空公布聯名卡新卡友權益宣布，有世界卡等3種卡別，年費最高2萬元，鈦金卡免年費。在權益部分，除明年起卡友生日當月購票5折起，國泰航空官網購票5元1里回饋無上限，原先「越飛越有哩」計畫，除最優5元1里外，首次納入LINE Pay消費，加速卡友累積里數，另提供「環宇商務通關服務」1年最高4次，新戶申辦滿額最高再享13.5萬里數，相當於可兌換巴黎特選經濟艙來回機票1張，再加上東京經濟艙來回機票1張。
至於玉山銀行星宇航空聯名卡則有鈦金卡、商務鈦金卡、世界卡與世界之極卡等4種卡別，世界之極卡年費最高要10萬元，附卡免年費，鈦金卡首年免年費，排除「邀請制」的世界之極卡，其他卡等國內交易每28元、25元、20元累積1哩，海外結帳每20元、15元、10元到手1哩。在指定通路刷卡消費則享有每10元累積1哩的優惠。
中信華航聯名卡也有商務御璽卡、璀璨無限卡與鼎尊無限卡等3種卡等，年費首年最高也是2萬元，商務御璽卡首年免年費，一般消費每30元、20元、18元回饋1哩，針對海外消費、華航官網購票、機上免稅品消費等享哩數2倍送，卡友生日當月海外購物哩數放大3倍，即鼎尊無限卡卡友最優每6元累積1哩，刷商務御璽卡每消費10元給1哩。
面對市面上這麼多航空聯名卡，該怎麼選擇？Money101金融比較平台行銷公關副理張書敏今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，申辦航空哩程卡前可評估是否聯名卡或非聯名卡，經常搭同間航空或航線的族群，特別適合申辦航空聯名卡，回饋率高達 1.5%至10%不等。
另外，銀行搶攻用戶也祭出綁定特定行動支付於指定通路消費5元換1哩，她表示，這是目前市場最優哩程回饋，累積哩程速度相較以前會快許多，像訂房、旅遊或是汽車保養等高單價消費，不妨可利用哩程卡迅速累計哩程換取機票，聰明消費還能賺回旅遊基金。雖然也有航空聯名卡祭出卡友生日當月購票5折起，但她覺得相對仍沒有綁定行動支付來的吸睛，因為其他航空聯名卡生日當月消費也有2至3倍哩程累積。
信用卡達人周湘台受訪時也提到，以信用卡回饋來看，哩程回饋是所有信用卡回饋比率最高，像現金回饋一般最高就是3%，哩程回饋以目前最高5元換1哩，回饋率可達6%以上，而且又以航空聯名卡最好用，可以提供更多聯名航空優惠，包括升等。
當然，也有一種狀況是對搭乘航空沒有要求或世界各地跑，就不一定要辦聯名卡。不過，他說，通常空中飛人自己就會會有很多張航空聯名卡，只是每次消費也只能選一張卡刷，因此，一般就會抉擇要刷那張卡或以下次旅程會搭的航空為主要考量，而且想要快速累積哩程，周湘台建議，可以幫家人辦附卡，全家消費集中火力刷同一航空聯名卡，這樣可以加快累積哩程換機票，全家就可以一起可出國旅遊。
至於沒有固定搭乘航空公司的民眾，張書敏建議，星展飛行世界卡至少國內18元1哩，海外消費15元1哩，只是回饋權益較好，相對年費與其他家相比高了1600元，因此，消費者別漏掉年費也得一同評估進去。