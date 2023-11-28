公股第一槍！兆豐金調高伙食津貼至3千元 擴大實施員工持股信託
繼10月24日率先宣布董事會通過集團調薪4.5%後，兆豐金控今（28）日董事會再通過將集團員工伙食費水準拉高到3000元，不僅顧到員工荷包，也要讓員工填飽肚子，並自今（2023）年12月1日生效，受惠員工超過9000名。同時，兆豐金董事會也通過擴大實施「員工持股信託」至集團子公司，除原先已開辦的兆豐金控與兆豐銀行外，這次通過旗下證券、票券、產險、投信及資產管理子公司員工均享有員工持股信託福利政策，新增受惠員工近2800名，協助員工提早規劃退休生活，營造對公司的歸屬感。
記者顏真真／台北報導
行政院會剛通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，其中伙食費免列入薪資所得額度由每人每月2400元調增為3000元，並自2023年1月1日適用。兆豐金董事長雷仲達表示，兆豐金在政策通過當天，也立刻指示金控盤點集團各公司的午膳津貼情形，提案到今日的董事會討論獲得一致性支持，一口氣把集團各公司負擔的餐標拉高到3000元，換句話說，員工每個月多了600元的伙食費、一年即增加7200元，受惠對象包括兆豐集團國內外的子孫公司員工。
其實，為普惠落實員工關懷，雷仲達上任後也馬不停蹄地優化兆豐金各項福利措施，包括提高生育補助，由每胎8萬元，提高為第一胎12萬、第二胎15萬、第3胎起18萬，還有調薪4.5%，並擴大員工持股信託實施等，希望藉此讓同仁感受到家人般的暖心，進而減輕日常壓力、全心投入工作，共創雙贏。
雷仲達表示，這次擴大實施「員工持股信託」至集團所屬子公司，特別感謝財政部大力支持，等同每年為員工加薪1萬2000元，也希望藉此鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活、實現人生價值。此外，為提前讓員工喜領春節大紅包，也要求各子公司加速開辦，預計可提前於明年1月底前完成。
他也強調，兆豐金未來將持續落實員工照護、增進員工福利，有效連結員工福利與企業績效，期以吸引優秀關鍵人力並提升員工留任穩定度，與員工共榮共好暨持續打造和諧勞資關係，以實現幸福企業的永續經營願景。