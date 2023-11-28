睽違30年！台股首超車港股 金管會喊：4優勢支撐基本面
台股今（28）日收盤大漲203.83點，收在17341.25點，漲幅1.19%，港股則持續回跌，盤中最低一度下探17303點，這也是睽違逾30年以來，台股指數首度超越港股恆生指數。對此，金管會表示，台股今（2023）年截至10月底本益比17.53，現金殖利率達3.79%，上市櫃公司前10月累計營收達新台幣32兆元，為歷年同期第3高，顯示台股基本面穩健。
記者顏真真／台北報導
金管會指出，今年截至11月27日止，台股漲幅21.22%，相較日本漲幅28.18%、韓國漲幅11.59%、上海跌幅1.86%、新加坡跌幅5.07%、深圳跌幅11.17%、香港跌幅11.41%，台股漲幅僅次於日本。今年截至11月27日止，台股成交量約2,771億元，相較去年同期增加12.53%。
此外，金管會也提到，台股基本面穩健，今年截至10月底本益比17.53，現金殖利率達3.79%，加計股票股利為3.89%，國內上市櫃公司截至10月底累計營收約32兆元，累計營收金額雖較去年同期減少9.86%，惟仍為歷年同期第三高。
不僅如此，今年10月份單月營收4兆元，較9月成長2.29%，也是今年以來單月營收最高，而國內上市櫃公司（不含金控公司）今年前3季累計稅前淨利2.50兆元，較去年同期減少34.39%，但仍是歷年同期第3高。金管會也再次強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢。