擊敗釜山、羅馬　沙國利雅德贏得2030世博會主辦權

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總部位於巴黎的國際展覽局(Bureau International des Expositions)182個會員國投票結果顯示，利雅德在出席投票的165名代表中，贏得了119票，釜山取得29票、羅馬獲得17票。沙國需要贏得三分之二的票數才能在第一輪投票中勝出。
義大利對此深感失望。2030年羅馬世博會促進委員會主席馬索羅(Giampiero Massolo)說：「沙國以這樣的比例取得巨大的結果是出乎意料的」，「這不再是關於優劣，而是關於交易。」
馬索羅補充說：「昨天是足球錦標賽，明天就會是奧運。」
南韓也表達失望。
南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)發言人金恩慧(Kim Eun-hye，音譯)在一份聲明中表示：「我們積極爭取，公私部門團結一致，但獲得了這個失望的結果。」
利雅德聘請葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)，在投票前播放的一段影片中說服各會員國。C羅目前效力於沙國職業足球聯賽的艾納斯隊(Al Nassr)。利雅德計畫在2030年10月至2031年3月舉辦世博會。
這項勝利為沙國實質領導人王儲薩爾曼親王(Mohammed bin Salman)充滿雄心的「2030年願景」(Vision 2030)計畫錦上添花。該計畫旨在讓沙國擺脫對石油的依賴。
沙國外交部長費瑟親王(Prince Faisal bin Farhan Al Saud)表示：「我們有一支出色的部長團隊，他們走遍世界各地，以非常非常積極的方式與各國接觸，去了解他們的期望、他們正在尋求的，以及我們應該提供什麼才能贏得他們的信任。」
批評人士表示，在沙國著名記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)2018年被謀殺後，薩爾曼親王希望利用這項活動來改善國家形象。西方領袖認為是薩爾曼親王下令謀殺哈紹吉。
過去幾個月，這三個代表團一直在進行激烈的競爭，在法國首都巴黎進行遊說活動。
法國特別支持沙國，而這激怒了羅馬。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的顧問表示，法國的支持是為了回報沙國在法國外交優先事項的其他核心議題上提供的協助。
一名歐洲官員表示，這與黎巴嫩有關，但沒有詳細說明。
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