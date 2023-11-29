白喬茵質疑演唱會高雄0收入　挨酸韓市府「巨星經濟」效益沒1億

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白喬茵進一步質疑，高雄國家體育場使用管理規則112年11月3日才修法，經專案核准可免收場地費，修法前的五月天、BLACKPINK等，為什麼也通通免費，法源依據為何？她建議訂定門票抽成上限如實收費，避免犧牲場館收益。
粉專高雄好過日則說，根據市府統計，至11月中旬高雄已舉辦超過52場演唱會，吸引約92.5萬人次，觀光效益逾23億元。明年還有Super Junior、Ed Sheeran、Rod Stewart等國際巨星要來高雄開唱，都帶動旅宿業訂房等觀光效益。
好過日表示，議員的質詢，正好令大家回想起3年多前，前市長韓國瑜剛好也打出「巨星經濟」拼觀光，打包票會有阿諾、鄧紫棋等巨星訪台或代言高雄，但最後都成空。韓市府則分別痛批阿諾「無法配合市長時間」、「鄧紫棋太貪財」。
而在大港開唱停辦後，接下來韓市府則打出「春吶移師高雄帶來50億效益」，並首創史上第一次市長在春吶台上獻唱的創舉，可惜人潮僅有預估的1/60，最後韓市府宣稱觀光收益約0.8億。
更有趣的是，2019年底，韓市府觀光局不但沒收到場租，還拿納稅人的錢出來，砸下1300萬舉辦「中華文化音樂祭」，在需求說明書中，直接寫上這場音樂祭主旨是「以中華傳統為基底，用音樂祭、藝術展覽為媒介，擴大年輕世代的參與」，最後在哈瑪星興建一個奇怪的華國美學牌樓，草草舉辦了事。
好過日指出，韓前市長任內，一連串「巨星經濟」、「中華音樂祭經濟」帶動的效益連1億都不到，市府不要說收場租，還要倒貼給廠商舉辦活動，而韓市府則開心宣布這樣叫做「高雄發大財」，對比今年不到一年之內高雄演唱會創造的巨大收益，只能說該位議員的質詢，應該是不滿高雄真的發大財，讓前老闆（現在又要選立委）顏面無光，只好勉強找理由抨擊市府罷了。