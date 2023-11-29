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白喬茵質疑演唱會高雄0收入　挨酸韓市府「巨星經濟」效益沒1億

▲Coldplay連兩日演唱會創下的16萬人潮，也已打破今年3月BLACKPINK演唱會人潮紀錄。（圖／Live Nation Taiwan提供 - Photo by Anna Lee）
▲Coldplay連兩日演唱會創下的16萬人潮，也已打破今年3月BLACKPINK演唱會人潮紀錄。（圖／Live Nation Taiwan提供 - Photo by Anna Lee）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵昨（28）日披露，高雄演唱會經濟風光表面背後的真相，場租收入、門票抽成，皆為「0」收入，但市府認為演唱會可促進經濟，所以願意提供減免，引發網路討論，粉專高雄好過日就發文酸，前韓市府不是說阿諾「無法配合市長時間」，就是罵「鄧紫棋太貪財」，一連串「巨星經濟」、「中華音樂祭經濟」帶動的效益連1億都不到，市府不要說收場租，還要倒貼給廠商舉辦活動。

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白喬茵表示，演唱會經濟助攻，高雄旅宿營運首度超車台中，帶來的人潮、錢潮，讓市民都認為高雄正往好的方向前進，也大讚市府團隊，但為什麼高雄是這些天團的首選？原來場地不收規費、門票不抽成，若依照Coldplay樂團演唱會最便宜的門票計算，一場可抽成1500萬元，若是高雄的智慧城市治理軟實力吸引天團搶進，這麼有自信怎麼會不敢收費？

白喬茵進一步質疑，高雄國家體育場使用管理規則112年11月3日才修法，經專案核准可免收場地費，修法前的五月天、BLACKPINK等，為什麼也通通免費，法源依據為何？她建議訂定門票抽成上限如實收費，避免犧牲場館收益。

粉專高雄好過日則說，根據市府統計，至11月中旬高雄已舉辦超過52場演唱會，吸引約92.5萬人次，觀光效益逾23億元。明年還有Super Junior、Ed Sheeran、Rod Stewart等國際巨星要來高雄開唱，都帶動旅宿業訂房等觀光效益。

好過日表示，議員的質詢，正好令大家回想起3年多前，前市長韓國瑜剛好也打出「巨星經濟」拼觀光，打包票會有阿諾、鄧紫棋等巨星訪台或代言高雄，但最後都成空。韓市府則分別痛批阿諾「無法配合市長時間」、「鄧紫棋太貪財」。

而在大港開唱停辦後，接下來韓市府則打出「春吶移師高雄帶來50億效益」，並首創史上第一次市長在春吶台上獻唱的創舉，可惜人潮僅有預估的1/60，最後韓市府宣稱觀光收益約0.8億。

更有趣的是，2019年底，韓市府觀光局不但沒收到場租，還拿納稅人的錢出來，砸下1300萬舉辦「中華文化音樂祭」，在需求說明書中，直接寫上這場音樂祭主旨是「以中華傳統為基底，用音樂祭、藝術展覽為媒介，擴大年輕世代的參與」，最後在哈瑪星興建一個奇怪的華國美學牌樓，草草舉辦了事。

好過日指出，韓前市長任內，一連串「巨星經濟」、「中華音樂祭經濟」帶動的效益連1億都不到，市府不要說收場租，還要倒貼給廠商舉辦活動，而韓市府則開心宣布這樣叫做「高雄發大財」，對比今年不到一年之內高雄演唱會創造的巨大收益，只能說該位議員的質詢，應該是不滿高雄真的發大財，讓前老闆（現在又要選立委）顏面無光，只好勉強找理由抨擊市府罷了。

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