高級食物卻貴又難吃！眾人全指烏魚子 達人教吃法：連小孩都嗑光
提到高級食材，包含世界三大頂級食材，松露、鵝肝、魚子醬之外，還有不少人想到龍蝦、鮑魚等。近日就有民眾好奇詢問：「什麼貴的食物其實沒有很好吃？」貼文一PO出，不少人提到松露，認為有怪味道，而最多人點名烏魚子，表示鹹死了且吃不懂。
記者葉盛耀/綜合報導
一名網友在PTT上以「什麼貴的食物其實沒有很好吃」為題發文，原PO點出了3樣食材，其中包括了鮭魚卵，他認為口感鹹鹹的，完全不知道好吃的點在哪裡。另外，還有海膽，原PO回憶，之前到北海道吃過，認為海膽有一個很重的「藥水味」，就連鮑魚也不覺得好吃，網友還自嘲「還是我是垃圾嘴？路邊滷肉飯乾麵最對我胃口。」
該文底湧入許多留言認為松露味道怪，「松露，有股瓦斯的味道」、「松露，味道好怪」，也有人點名鵝肝，認為死鹹。但綜合全部留言，最多人點名烏魚子，認為烏魚子黏牙又不好吃、滋味鹹死了，「烏魚子真的好吃不懂」。
台南老台菜餐廳阿霞飯店的董事長吳健豪提到，烏魚子是爲了耐保存，因此將烏魚的卵取下後，以大量鹽醃漬並風乾製成，所以本身帶濃厚鹹味，因此通常吃的時候，最常就是烤好後切片，搭配白蘿蔔片、蒜苗，或是蘋果、水梨，以水果自然甜味壓低烏魚子的鹹。
他也分享經驗，烏魚子烤好之後，部分壓碾成粉、部分切成丁，就可以拿去做炒飯，「壓成粉再灑在炒飯上頭，可以讓人每一口都吃得到烏魚子的香；而切丁的部分，則是增加整體口感，我兒子每次都整盤吃光光！」吳健豪說，「也可以做飯糰，同樣都非常受歡迎。」