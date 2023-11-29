烏克蘭1家3口駕帆船！疑方向舵故障泊梧棲港　移民署協助延長停留

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海巡署指出，烏克蘭籍瓦列裏（Valeriy）一家3口近年來駕駛帆船遊歷亞洲各國，22日行經台灣海峽發現零件故障，停泊梧棲漁港檢修。因7天停留期限將屆，但帆船尚未修復完成，移民署台中港國境事務隊協助辦理簽證，延長停留期限。
41歲的瓦列裏接受媒體採訪時表示，他是電子工程師，出身在烏克蘭利維夫，駕駛帆船帶著40歲的妻子與13歲兒子遊歷亞洲，曾造訪過葉門、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓等國，船上有2部自行車，帆船靠岸時就能四處騎車觀光。
他指出，帆船從韓國統營港離開，原計畫駕船到菲律賓採購零件維修船隻，因風浪太大，且航行途中兒子暈船，只好暫靠泊基隆歇息。隨後行經台灣海峽時帆船故障，只能靠泊梧棲漁港，白天上岸到超商補充糧食，晚上就睡在船上。
瓦列裏表示，他自5年前開始駕船旅遊，俄烏戰爭爆發後，他返回烏克蘭接上妻兒，隨後一家3口開始遊歷亞洲各國。獲得停靠梧棲漁港許可，這幾天白天上岸購物，大讚台灣人很友善，給予許多幫忙。
台中市海資所今天指出，同意此帆船緊急避難進港，但此帆船體積型小，不適合進入商港，23日到安檢所辦理相關手續後帆船開進梧棲漁港。
41歲瓦列裏已將護照交由移民署申辦簽證，將可合法停留1個月，瓦列裏表達感謝。據了解，他將帆船停泊梧棲漁港，就近取得零件維修後繼續旅行。（編輯：戴光育）1121129