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烏克蘭1家3口駕帆船！疑方向舵故障泊梧棲港　移民署協助延長停留

▲烏克蘭籍男子1家3口，近年來駕駛帆船遊歷亞洲各國，22日行經台灣海峽發現零件故障，停泊梧棲漁港檢修。（圖／翻攝畫面）
▲烏克蘭籍男子1家3口，近年來駕駛帆船遊歷亞洲各國，22日行經台灣海峽發現零件故障，停泊梧棲漁港檢修。（圖／翻攝畫面）

中央社

（中央社記者趙麗妍台中29日電）烏克蘭籍一家3口駕帆船到台中海岸時，疑方向舵故障請求進港檢修，3名烏克蘭人入境後，7天停留期間將屆但帆船未修好，移民署協助申辦延長停留，帆船正停泊梧棲漁港檢修。

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海巡署22日晚上6時30分接獲通報，有1艘帆船申請進港。此艘登記馬來西亞船籍的帆船停靠執檢碼頭，檢查人員詢問船主停靠目的，船主表示帆船疑方向舵故障，需進港檢查原因。

海巡署指出，烏克蘭籍瓦列裏（Valeriy）一家3口近年來駕駛帆船遊歷亞洲各國，22日行經台灣海峽發現零件故障，停泊梧棲漁港檢修。因7天停留期限將屆，但帆船尚未修復完成，移民署台中港國境事務隊協助辦理簽證，延長停留期限。

41歲的瓦列裏接受媒體採訪時表示，他是電子工程師，出身在烏克蘭利維夫，駕駛帆船帶著40歲的妻子與13歲兒子遊歷亞洲，曾造訪過葉門、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓等國，船上有2部自行車，帆船靠岸時就能四處騎車觀光。

他指出，帆船從韓國統營港離開，原計畫駕船到菲律賓採購零件維修船隻，因風浪太大，且航行途中兒子暈船，只好暫靠泊基隆歇息。隨後行經台灣海峽時帆船故障，只能靠泊梧棲漁港，白天上岸到超商補充糧食，晚上就睡在船上。

瓦列裏表示，他自5年前開始駕船旅遊，俄烏戰爭爆發後，他返回烏克蘭接上妻兒，隨後一家3口開始遊歷亞洲各國。獲得停靠梧棲漁港許可，這幾天白天上岸購物，大讚台灣人很友善，給予許多幫忙。

台中市海資所今天指出，同意此帆船緊急避難進港，但此帆船體積型小，不適合進入商港，23日到安檢所辦理相關手續後帆船開進梧棲漁港。

41歲瓦列裏已將護照交由移民署申辦簽證，將可合法停留1個月，瓦列裏表達感謝。據了解，他將帆船停泊梧棲漁港，就近取得零件維修後繼續旅行。（編輯：戴光育）1121129

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