全台最大MUJI、唐吉訶德開幕倒數！大立百貨新餐飲、品牌進駐一覽

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今年高雄大立還有日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」的進駐，加上日本NO.1麵包-山崎麵包所創新設立的複合式品牌「SAISON du SOLEIL太陽的季節」、清爽系日式料理「WIRED CHAYA茶屋」、日式傳統美味「春夏冬日本家庭料理」、以及日本人氣連鎖咖啡廳「Komeda's Coffee客美多」等，12月更會再開幕經典日式定食餐廳「日本橋浜町食事処」。
除了瞄準日系品牌，高雄大立館內也有特別引進別具特色的異國餐飲品牌，如坐擁大立最美窗景的泰式料理「大城老船麵」、正統義式料理「帕狄尼諾Padrino」等，還有即將於12月開幕的韓式料理「金宗家」，都是極具特色的人氣品牌餐廳。
服飾類有BONNY&READ、POLYLULU、WAVE SHINE、MAJOR MADE、maru.a、CANTWO、CACO等熱門品牌，讓消費者逛得開心也吃得開心，再加上頂樓的空中樂園，希望讓消費者一站式消費體驗滿足全家大小的需求！
此外，新竹SOGO週年慶將在11/30至12/11登場，加上巨城購物中心挑戰12天業績28.8億元。新竹SOGO前三季斥資千萬改裝，引進40家新品牌，
今年週年慶全館累計6,000元送600元抵用券，珠寶、名品、大家電單筆滿萬送1,000元抵用券、黃金單筆50萬最高12%回饋；SOGO APP會員即日起至12/11可於APP上免費領週年慶200元電子折價券、11/30(四)-12/3(日)滿6,000元送100元餐廳抵用券，多重優惠搶攻歲末商機。