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全台最大MUJI、唐吉訶德開幕倒數！大立百貨新餐飲、品牌進駐一覽

▲高雄大立百貨即將開幕的全台最大MUJI無印良品，以及全台最大的DONKI唐吉訶德。（圖／大立百貨提供）
▲高雄大立百貨即將開幕的全台最大MUJI無印良品，以及全台最大的DONKI唐吉訶德。（圖／大立百貨提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

位居高雄市中心，座落在五福、漢神、新崛江三大商圈內的高雄大立百貨，12月5日將開幕全台最大MUJI無印良品旗艦店，12月7日全台最大DONKI唐吉訶德接續登場，今年大立百貨更是進駐「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」，全新改裝櫃位、新餐飲品牌一次看。此外，新竹SOGO週年慶將在11/30至12/11登場，加上巨城購物中心挑戰12天業績28.8億元。

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高雄大立百貨預計12月5日盛大開幕全台最大MUJI無印良品旗艦店，佔地781坪，為全台最大門市；隨後12月7日高雄首家DONKI唐吉訶德也將隆重開幕，佔地1200坪，也是全台最大分店，大立百貨表示，今年陸續大舉引年輕時尚的日系品牌，希望打造一個與日本零距離的消費殿堂。

今年高雄大立還有日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」的進駐，加上日本NO.1麵包-山崎麵包所創新設立的複合式品牌「SAISON du SOLEIL太陽的季節」、清爽系日式料理「WIRED CHAYA茶屋」、日式傳統美味「春夏冬日本家庭料理」、以及日本人氣連鎖咖啡廳「Komeda's Coffee客美多」等，12月更會再開幕經典日式定食餐廳「日本橋浜町食事処」。

▲高雄大立百貨即將開幕的全台最大MUJI無印良品以及全台最大DONKI唐吉訶德。（圖／大立百貨提供）
▲日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」進駐高雄大立百貨。（圖／大立百貨提供）
▲日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」進駐高雄大立百貨。（圖／大立百貨提供）
▲日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」進駐高雄大立百貨。（圖／大立百貨提供）
除了瞄準日系品牌，高雄大立館內也有特別引進別具特色的異國餐飲品牌，如坐擁大立最美窗景的泰式料理「大城老船麵」、正統義式料理「帕狄尼諾Padrino」等，還有即將於12月開幕的韓式料理「金宗家」，都是極具特色的人氣品牌餐廳。

服飾類有BONNY&READ、POLYLULU、WAVE SHINE、MAJOR MADE、maru.a、CANTWO、CACO等熱門品牌，讓消費者逛得開心也吃得開心，再加上頂樓的空中樂園，希望讓消費者一站式消費體驗滿足全家大小的需求！

▲頂樓的空中樂園，希望讓消費者一站式消費體驗滿足全家大小的需求。（圖／大立百貨提供）
▲頂樓的空中樂園，希望讓消費者一站式消費體驗滿足全家大小的需求。（圖／大立百貨提供）
此外，新竹SOGO週年慶將在11/30至12/11登場，加上巨城購物中心挑戰12天業績28.8億元。新竹SOGO前三季斥資千萬改裝，引進40家新品牌，打造桃竹苗區彩妝香氛殿堂、戶外用品旗艦區。

今年週年慶全館累計6,000元送600元抵用券，珠寶、名品、大家電單筆滿萬送1,000元抵用券、黃金單筆50萬最高12%回饋；SOGO APP會員即日起至12/11可於APP上免費領週年慶200元電子折價券、11/30(四)-12/3(日)滿6,000元送100元餐廳抵用券，多重優惠搶攻歲末商機。

▲新竹SOGO1F中央路大門口為迎接聖誕週年慶，也特地佈置出浪漫燈海。（圖／SOGO百貨提供）
▲新竹SOGO1F中央路大門口為迎接聖誕週年慶，也特地佈置出浪漫燈海。（圖／SOGO百貨提供）

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