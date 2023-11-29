最新民調柯盈配跌破20％ 黃揚明：結果一點都不意外
《美麗島電子報》今（29）日公布最新民調，調查時間為本月24日、27日與28日，民進黨賴蕭配支持度36.3%奪冠，依序為國民黨侯康配支持度31.0%與民眾黨柯盈配支持度18.0%。對此資深媒體人黃揚明表示，這結果一點都不意外，認為藍白合破局前「深綠反串」現象很明顯，下周賴支持度就會反彈，果如所料，此外侯康配黨內支持度達90.2%，賴蕭配黨內支持度達91.8%，藍綠夾殺態勢成形。
記者陳威叡／台北報導
對於最新民調結果，黃揚明表示，這結果一點都不意外，無論這是不是《美麗島電子報》民調。首先賴清德上周支持度持續下探，有人解讀說蕭美琴擔任副手毫無加分。但他認為說上周四藍白合破局前，「深綠反串」現象很明顯，下周賴支持度就會反彈，果如所料。
其次為這是這波民調海中，藍白之間差距最大的、也是柯文哲唯一掉到20%以下的民調。黃揚明表示，全市話的抽樣模式也不算意外，加上樣本結構中的國民黨支持者比例為24.3%，民眾黨支持者比例為12.4%，兩者差距達一倍之多。
最後黃揚明說，國民黨支持者支持侯康配的比例達90.2%，是侯友宜參選以來的新高點；民進黨支持者支持賴蕭配的比例也達91.8%，藍綠夾殺態勢成形。