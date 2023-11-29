影／「男廁裡有蛇！」70cm眼鏡蛇鑽廁間　下秒慘叫：隔螢幕都恐懼

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，他沒等到人出來就見眼鏡蛇鑽進2號廁間，焦急連喊「2號廁所、2號廁所」，下一秒傳來2號廁間使用者的連環慘叫聲。26秒影片曝光後，眾人都在問2號廁所當事人後續，不過並沒有答案。
事實上，眼鏡蛇也是台灣6大毒蛇之一，另5毒蛇為赤尾青竹絲、龜殼花、鎖鏈蛇、百步蛇，雨傘節，而每年4月至11月是蛇類出沒高峰期，要是遇上眼鏡蛇該怎麼辦？專家提醒以下4步驟。
步驟1：敵不動我不動保持冷靜、動作輕柔，不隨意逗弄蛇，避免蛇受刺激而攻擊。
步驟2：安全社交距離疏散家中小孩和寵物，並和蛇保持1公尺的安全距離。
步驟3：善用家中工具利用掃把、畚箕將蛇移入有蓋的桶子，如果不敢掃蛇蛇，可以讓蛇移動到室內死角。
步驟4：聯絡有關單位撥打1999或聯絡當地動保單位，協助蛇重回大自然。
YouTuber「Walking Wild 史考特」也曾和養蛇達人Sam在台北河堤，發現俗稱「飯匙倩」的中華眼鏡蛇（Naja atra）。Sam提醒，多半的蛇類一看到人類，通常都會馬上開溜，因為「牠比你害怕」，若不幸正面遇上「盡量不要在牠面前晃動，緩慢移開即可」。
急診科醫師翁梓華指出，眼鏡蛇屬神經性毒蛇，咬傷後，中毒現象多會發生在0.5到6小時內，提醒不要犯以下4個常見錯誤。
1.不要打蛇：打牠可能會讓牠想要對你進行二次攻擊！比較聰明的做法是用拍照錄影的方式，紀錄蛇的外觀，急診醫師都有經過專業訓練，可以協助判定蛇的種類
2.不要吸吮、不要切開傷口：這些舉動可能會增加感染機率，比起這個，應該要先「解開束縛物」像是戒指、手鐲，避免之後真的中毒造成組織腫脹反而不好取下來
3.不要綑綁患肢：會有這樣的想法、概念主要是因為美國醫院少、距離遠，但在台灣被蛇咬到送到醫院通常都在30分鐘以內，因此並不建議綑綁患肢
4.不要塗抹精油或草藥，也不要火烤或是冰浴傷口：根據醫學研究統計指出，以上的方法沒辦法有效止痛，甚至還可能導致血管收縮讓組織更容易壞死，蛇咬目前最有效的治療方式是「蛇毒血清治療」，趁早叫救護車前往醫院會是相對明智的選擇。
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁