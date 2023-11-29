內科交通越改越糟跟快走差不多　蔣萬安不滿意：持續檢討

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何孟樺說，北市有針對內科12個路段、24個方向進行行使速率檢測，但卻發現內科交通改善方案上路近一年，竟有逾半的方向行駛速率仍持續下探，其中堤頂大道（樂群一路至港墘路段）下午尖峰時段往東方向甚至從2022年初的每小時11.9公里掉道7.3公里，跟快走差不多。
何孟樺進一步指出，內科Youbike週轉率仍舊低迷，北市府2023年在內科地區新增了22處Youbike站點，但經統計後，發現其中僅有4處週轉率大於2，另有8處週轉率不到1，她強調，與北市整體Youbike週轉率已超過8來比較，內科Youbike週轉率實在是慘不忍睹，於是她也要求，交通局必須針對自行車環境進行改善，並提出更多鼓勵搭乘公共運輸的誘因。
另外，何孟樺也提到在北市府交通局網站「內科交通專區」最後一次更新是在2021年9月，她痛批內科交通改善計畫已上路逾一年竟還繼續擺爛。
蔣萬安回覆，對於內科交通改善並不滿意，還是有很大的進步空間，通勤時間減少6至13％只是微幅減少，會持續提出各項精進方案，持續檢討、滾動式調整。
交通局長謝銘鴻補充，增加見警率在路口淨空方面成效還不錯，但不應該發生事故，會再努力；至於行駛速率評估微幅下降，明年度會有聯外道路可行性，確定後會再改善。
至於YouBike週轉率10月較3月也有微幅成長，值得多做推廣，也鼓勵企業捐站、捐柱和捐車以照顧員工，並可讓員工多騎YouBIke；網站則比較抱歉，會再更新。