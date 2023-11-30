柯盈配民調墊底！郭正亮斷言「2024柯文哲不會贏」 曝募款遇抽腿
2024總統大選倒數44天，「三腳督」戰況態勢引起各界關注，根據最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」以36.7％維持領先，國民黨「侯康配」以30.6％緊追在後，民眾黨「柯盈配」以18.2％居末，前立委郭正亮也預言「2024柯文哲不會贏」，但不分區立委可以保住。
記者林莞茜／綜合報導
根據美麗島電子報最新民調顯示，「賴蕭配」以36.7%的支持度穩居第一，「侯康配」以30.6%緊追在後，「柯盈配」則僅剩18.2%；至於明年總統是否應該換黨做，有32.1%民眾認為，民進黨繼續做，28.5%民眾才認為應該換成國民黨，國家未來4年發展會更好。
郭正亮29日晚間在政論節目《下班瀚你聊》中提到，柯文哲近期民調居最末位，如此不僅影響行情，還會連動到募款，更透露有有某間很大很大的建設公司，原支持柯文哲，卻在見到藍白合破局當天就「瞬間抽腿」，把錢收走了，因此斷言「2024柯文哲不會贏」，但民眾黨不分區立委可以保住。
對此，主持人黃暐瀚也認為「這就是今天最大的政治主菜了」，更提到吳欣盈美國籍放棄與否事件，如果真的還有（美國籍），柯盈配這組將失去參選資格，明年大選當場三組變兩組「坐等12月5日，中選會查核結果。」