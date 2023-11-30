2023最夯「迴轉壽司排名」大洗牌！爭鮮跌落TOP1寶座　冠軍換它當

2023年度「爆紅歌曲」出爐！冠軍保證穩聽過　周杰倫神曲播放破億

▲Spotify今（30）日公布2023總回顧排行榜，陳華演唱的〈想和你看五月的晚霞〉為年度歌曲，周杰倫依舊穩坐神壇，連續五年蟬聯Spotify台灣最多收聽次數歌手。（圖／記者周淑萍攝）
▲Spotify今（30）日公布2023總回顧排行榜，陳華演唱的〈想和你看五月的晚霞〉為年度歌曲，周杰倫依舊穩坐神壇，連續五年蟬聯Spotify台灣最多收聽次數歌手。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

你聽音樂有專屬歌單？還是點「熱門排行榜」就播下去了，如果是聽排行榜的聽眾，對於台灣新生代歌手陳華演唱的〈想和你看五月的晚霞〉，現在腦中應該就會有旋律出現。Spotify今（30）日公布 2023 總回顧排行榜，該首為台灣年度收聽次數冠軍。另外，周杰倫依舊穩坐神壇，連續五年蟬聯Spotify台灣最多收聽次數歌手，其中Top 10每首都破千萬，〈告白氣球〉甚至累積達破億收聽，相當驚人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Spotify公布年度榜單，周杰倫連續第五年為台灣最多串流收聽次數歌手。新生代歌手陳華所演唱的〈想和你看五月的晚霞〉，於去年下半年推出後便因傳散度極高，成為本年度台灣最多串流收聽次數冠軍歌曲。此外，影劇主題曲的強大能量也展現在排行中，如孫盛希〈眼淚記得你〉，拿下台灣年度最多串流收聽次數第八名，也因為電影《想見你》而獲得更高人氣，而韋禮安的〈如果可以〉今年榜上有名，位居第五。

▲Spotify 年度榜單，台灣新生代歌手陳華演唱的〈想和你看五月的晚霞〉為年度最洗耳神曲。（圖／官方提供）
▲Spotify 年度榜單，台灣新生代歌手陳華演唱的〈想和你看五月的晚霞〉為年度最洗耳神曲。（圖／官方提供）
回顧今年榜單可以發現，音樂全球化現象，去年推出新輯的 Taylor Swift 成為台灣年度最多串流收聽次數歌手亞軍，日本雙人團體 YOASOBI 也進入台灣最多串流收聽次數團體的前十榜單，排行第八名。

在台灣最多串流收聽次數歌曲前十名榜單中，更有五首是 K-Pop 歌手所帶來的歌曲，包含 NewJeans 的〈OMG〉與〈Ditto〉、 (G)I-DLE 的〈Queencard〉以及 JISOO〈FLOWER〉等大勢女團。其中BLACKPINK 的《BORN PINK》更是今年台灣最多串流收聽次數專輯。而 Jung Kook 今年中剛推出的〈Seven (feat. Latto)〉發行未滿半年便名列台灣最多串流收聽次數歌曲第三名，同時也是台灣聽眾今年最愛的 K-Pop 歌曲。

Spotify分析全球趨勢，今年度全世界超過 5.74 億聽眾，在年度全球排行榜上，Taylor Swift 登上了今年度最多串流收聽次數歌手的寶座。K-Pop部分，BTS 防彈少年團蟬聯全球最受歡迎 K-Pop 歌手，緊接在後的亞軍是 BLACKPINK，第三名則為 BTS 成員 Jung Kook。人氣轟動的四代團體 NewJeans 及 Stray Kids 也進入前五名。

BTS 成員以及 NewJeans 今年持續稱霸全球最多串流收聽次數 K-Pop 歌曲前五名榜單。排行第一為 Jung Kook〈Seven (feat. Latto)〉，同團成員 Jimin 的〈Like Crazy〉則名列第三。NewJeans 的〈OMG〉及〈Ditto〉分別登上第四及第五名的位置。而 FIFTY FIFTY 的中毒性熱門曲〈Cupid - Twin Ver.〉位列第二名。

🟡Spotify 2023 台灣年度回顧榜單

📍台灣最多串流收聽次數「歌手」

周杰倫

Taylor Swift   

BLACKPINK   

告五人

NewJeans

周興哲

BTS 防彈少年團

鄧紫棋

林俊傑

10 五月天


📍台灣最多串流收聽次數「團體」

BLACKPINK

告五人

NewJeans

BTS 防彈少年團

五月天

SEVENTEEN

(G)I-DLE

YOASOBI

理想混蛋

10 IVE


📍台灣最多串流收聽次數「歌曲」

1 陳華〈想和你看五月的晚霞〉

2 承桓〈我會等〉

3 Jung Kook〈Seven (feat. Latto)〉

4 NewJeans〈OMG〉

5 韋禮安〈如果可以〉

6 李榮浩〈烏梅子醬〉

7 NewJeans〈Ditto〉

8 孫盛希〈眼淚記得你〉

9 (G)I-DLE〈Queencard〉

10 JISOO〈FLOWER〉


📍台灣最多串流收聽次數「專輯」

1 BLACKPINK《BORN PINK》

2 高爾宣《#osnrap》

3 LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》

4 周杰倫《最偉大的作品》

5 周杰倫《11月的蕭邦》

6 陳華《華與浪漫》

7 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》

8 高爾宣《#OSNRAPII-JOURNEY》

9 IVE《I've IVE》

10 李榮浩《縱橫四海》



BTS成員V超越NewJeans　《Layover》成Spotify最快破5億播放專輯

2023國際牛肉麵節榜單出爐！清燉、紅燒TOP3：全台最強牛肉麵

Apple Podcast「2023排行」！百靈果奪冠、「光速脫單」最多分享

蘋果公布2023「超級巨星」　Apple Music全球Top 100裡65首都是她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞