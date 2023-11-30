2023年度「爆紅歌曲」出爐！冠軍保證穩聽過　周杰倫神曲播放破億

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回顧今年榜單可以發現，音樂全球化現象，去年推出新輯的 Taylor Swift 成為台灣年度最多串流收聽次數歌手亞軍，日本雙人團體 YOASOBI 也進入台灣最多串流收聽次數團體的前十榜單，排行第八名。
在台灣最多串流收聽次數歌曲前十名榜單中，更有五首是 K-Pop 歌手所帶來的歌曲，包含 NewJeans 的〈OMG〉與〈Ditto〉、 (G)I-DLE 的〈Queencard〉以及 JISOO〈FLOWER〉等大勢女團。其中BLACKPINK 的《BORN PINK》更是今年台灣最多串流收聽次數專輯。而 Jung Kook 今年中剛推出的〈Seven (feat. Latto)〉發行未滿半年便名列台灣最多串流收聽次數歌曲第三名，同時也是台灣聽眾今年最愛的 K-Pop 歌曲。
Spotify分析全球趨勢，今年度全世界超過 5.74 億聽眾，在年度全球排行榜上，Taylor Swift 登上了今年度最多串流收聽次數歌手的寶座。K-Pop部分，BTS 防彈少年團蟬聯全球最受歡迎 K-Pop 歌手，緊接在後的亞軍是 BLACKPINK，第三名則為 BTS 成員 Jung Kook。人氣轟動的四代團體 NewJeans 及 Stray Kids 也進入前五名。
BTS 成員以及 NewJeans 今年持續稱霸全球最多串流收聽次數 K-Pop 歌曲前五名榜單。排行第一為 Jung Kook〈Seven (feat. Latto)〉，同團成員 Jimin 的〈Like Crazy〉則名列第三。NewJeans 的〈OMG〉及〈Ditto〉分別登上第四及第五名的位置。而 FIFTY FIFTY 的中毒性熱門曲〈Cupid - Twin Ver.〉位列第二名。
🟡Spotify 2023 台灣年度回顧榜單
📍台灣最多串流收聽次數「歌手」
1 周杰倫
2 Taylor Swift
3 BLACKPINK
4 告五人
5 NewJeans
6 周興哲
7 BTS 防彈少年團
8 鄧紫棋
9 林俊傑
10 五月天
📍台灣最多串流收聽次數「團體」
1 BLACKPINK
2 告五人
3 NewJeans
4 BTS 防彈少年團
5 五月天
6 SEVENTEEN
7 (G)I-DLE
8 YOASOBI
9 理想混蛋
10 IVE
📍台灣最多串流收聽次數「歌曲」
1 陳華〈想和你看五月的晚霞〉
2 承桓〈我會等〉
3 Jung Kook〈Seven (feat. Latto)〉
4 NewJeans〈OMG〉
5 韋禮安〈如果可以〉
6 李榮浩〈烏梅子醬〉
7 NewJeans〈Ditto〉
8 孫盛希〈眼淚記得你〉
9 (G)I-DLE〈Queencard〉
10 JISOO〈FLOWER〉
📍台灣最多串流收聽次數「專輯」
1 BLACKPINK《BORN PINK》
2 高爾宣《#osnrap》
3 LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》
4 周杰倫《最偉大的作品》
5 周杰倫《11月的蕭邦》
6 陳華《華與浪漫》
7 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》
8 高爾宣《#OSNRAPII-JOURNEY》
9 IVE《I've IVE》
10 李榮浩《縱橫四海》