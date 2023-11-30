橘爸唬籃／楊敬敏婚外情退籃壇又閃電復出 一場「公關危機」大戲
楊敬敏因捲入婚外情風波，主動拋出退出籃壇的震撼彈，不過只引退了一個休賽季，又在東超賽場上「風光」復出，讓外界摸不著頭緒，不過現場球迷似乎也買單，開場介紹楊敬敏出場時，從電視轉播中都能聽到巨大的歡呼聲，另外，楊敬敏在末節投進三分球時，同樣享受英雄式的歡呼。
專欄作家/橘爸
攤開楊敬敏復出首戰「場上」的表現，橘爸認為比預期好，不僅有一段時間沒有參加正式的比賽，還背負沉重的心理壓力，即使見過諸多大場面的楊敬敏，本次比賽甚至有點像「菜鳥」，多次出手非常猶豫，跟過去球隊一哥、一夫當關的氣勢有明顯地不同。
本場比賽賽前國王特定召開記者會談楊敬敏回歸，而賽後楊敬敏也親自上火線，接受媒體提問，看的出來整個球團對於楊敬敏復出早有準備，也可以解讀成楊敬敏的短暫退休，只是先避風頭，沉澱後東山再起的一場「公關危機」處理。
整體而言，國王這樣的操作還算成功，不僅留住重要戰力楊敬敏，與林書豪、林書緯組成最強的奪冠組合，同時將傷害減到最低，即使面對輿論的攻擊，力道也已經減弱許多，只要等時間推移，球迷也能逐漸淡忘。
對於楊敬敏而言，能繼續在打球當然是最完美的結局，畢竟他最多大概也只剩下2、3年的職業生涯，若因為婚外情而畫下句點，恐成為人生難以抹滅的陰影。
楊敬敏的「復出大戲」首部曲，目前看起來非常成功，球迷買單，也讓球團安心了一半，畢竟國王不斷主打「家庭」是球隊的核心。
接下來楊敬敏除了把專注力放在球場上外，也要重新塑造形象，最重要的是必須痛定思痛，痛改前非，才能得到更多球迷的認同。